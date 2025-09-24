Tommy fand es uncool: Paulina Ljubas hatte Playboy-Anfrage

Im Sommerhaus der Stars sorgte eine Diskussion über ein potenzielles Playboy-Shooting von Paulina Ljubas (28) für Gesprächsstoff. In einer entspannten Runde mit den anderen Bewohnern kam die Frage auf, ob Tommy Pedroni (30) es gut finden würde, wenn seine Partnerin in dem berühmten Männermagazin zu sehen sein würde. Er machte jedoch deutlich, dass ihm die Vorstellung nicht zusagt. "Sie wurde ja angefragt. Dann hat sie mich gefragt und ich habe gesagt: 'Ganz ehrlich. Wäre nicht mein Ding'", erklärte Tommy offen.

Auch bei anderen Paaren entflammte angesichts dieses Themas eine ähnliche Diskussion. Lina stellte ihrem Partner Ryan Wöhrl die Frage, wie er dazu stehen würde. "Das ist halt schon scheiße, weil man sich denkt, andere onanieren dann darauf. Aber am Ende des Tages bin ich ja derjenige, der ihn versenkt", meinte Ryan auf durchaus derbe Art. Allerdings deutete er an, dass seine Zustimmung unter Umständen eine Frage der Bezahlung sein könnte. Für Lina hingegen war der Fall eindeutig: Für sie käme ein solcher Schritt ohnehin nicht infrage: "Es kommt darauf an, was ich überhaupt dazu sage."

Die feurigen Debatten über Nacktshootings und ihre möglichen Konsequenzen stehen im Sommerhaus nicht zum ersten Mal im Mittelpunkt. Bereits Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart gerieten bei einem ähnlich gearteten Thema aneinander. Doch während Marvin seine Partnerin öffentlich provozierte, scheinen Tommy und Paulina einen deutlich respektvolleren Umgang miteinander zu pflegen.

Instagram / tommypedroni Paulina Ljubas und Tommy Pedroni in Marbella

RTL Lina und Ryan, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025

RTL Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen, Teilnehmer von "Das Sommerhaus der Stars" 2025