"Glücklichstes Mädchen": Hilary Duff feiert ihren Ehemann!

Für Hilary Duff (36) und Matthew Koma reißen die Feierlichkeiten nicht ab! Erst vor wenigen Wochen durfte das glückliche Ehepaar erneut Nachwuchs auf der Welt begrüßen: Töchterchen Townes Maedow Bair. Während es für die Turteltauben das dritte gemeinsame Kind ist, ist die Schauspielerin damit bereits zum vierten Mal Mama geworden. Anlässlich des Geburtstags des Musikers widmet Hilary ihm nun einen zuckersüßen Beitrag auf Instagram und macht deutlich, wie dankbar sie für ihren Liebsten ist. "Happy Birthday. Ich fühle mich wie das glücklichste Mädchen auf der ganzen Welt", schreibt die Blondine und fügt noch schwärmend hinzu: "Du machst unsere Tage besser und niemals langweilig. Ich liebe dich sehr!"

Dazu teilt Hilary zudem einen Zusammenschnitt aus gemeinsamen Momenten mit ihrem Liebsten und gibt dabei niedliche Einblicke in ihren Familienalltag. Dabei kommt auch der jüngste Familienzuwachs nicht zu kurz, genauso wenig wie süße Momente, die Matthew mit seinem Stiefsohn teilt. Untermalt ist das Video mit dem Song "That Thing You Do!" von The Wonders.

Matthew ist nicht der einzige, der regelmäßig in den Genuss von Hilarys Schwärmereien kommt. Anlässlich der Geburt ihrer kleinen Townes ließ es sich die einstige Disney-Beauty nicht nehmen, auch ihr ein paar liebe Worte auf Instagram zu widmen: "Townes Maedow Bair, jetzt wissen wir, warum sie uns so lange hat warten lassen. Sie hat diese Wangen perfektioniert!" Die Familienmama äußerte sich weiter: "Wir alle lieben dich, als wärst du schon die ganze Zeit hier gewesen, Schönheit!"

Instagram / hilaryduff Hilary Duff und Matthew Koma mit ihren Kindern

Instagram / matthewkoma Townes Meadow Bair, Tochter von Hilary Duff

