Sam Dylan sicher: Mit ihm wird Rafi bei Promi-Büßen anecken

Rafi Rachek (35) sorgt schon vor der neuen Staffel von Das große Promi-Büßen für ordentlich Gesprächsstoff. Sein Partner, Realitystar Sam Dylan (34), ist sich sicher, dass es vor allem mit Diogo Sangre (31) zu Konflikten kommen wird. "Mit dem Diogo kann er gar nicht, den mag er gar nicht", stellt Sam bei seiner "Iconic Drama"-Kinotour gegenüber Promiflash klar. Er vermutet, dass besonders Rafis und Diogos ähnliche, dominante Charaktere für Feuer im Haus sorgen könnten: "Das sind zwei so richtige Alphatiere. Und ich glaube, das ist so das Problem, dass die dann richtig aneinandergeraten werden."

Die Spannungen zwischen Rafi und Diogo sollen jedoch nicht erst bei der Show ihren Ursprung haben. Sam deutete an, dass es schon bei vergangenen gemeinsamen Events immer wieder Unstimmigkeiten gab. Warum genau die beiden sich seither nicht ausstehen können, bleibt jedoch vorerst ein Rätsel. Zusätzlich erwähnte Sam, dass Rafi auch mit weiteren Teilnehmern, darunter Theresia (33) und Emma (24), nicht unbedingt auf einer Wellenlänge ist. Ob alte Konflikte bei der gemeinsamen Zeit im TV gelöst oder nur noch weiter angeheizt werden, bleibt abzuwarten.

Neben Diogo, Emma und Theresia trifft Rafi dieses Jahr auf noch mehr starke Persönlichkeiten. Besonders Serkan Yavuz (32) sorgte in der Vergangenheit mit einem Fremdgehskandal für Gesprächsstoff und dürfte auch im Camp für Wirbel sorgen. Die Musikerin Edith Stehfest (30) und der ehemalige Fußballkommentator Jörg Dahlmann (66) galten schon im Dschungelcamp als echte Streithähne und werden in der Realityshow erneut aufeinandertreffen. Dazu gesellen sich Ex-GNTM-Model Linda Braunberger (24), Realitystar Bellydah Venosta und Das Sommerhaus der Normalos-Teilnehmerin Vanessa Brahimi. Der Cast dürfte also für reichlich Gesprächsstoff sorgen.

Anzeige Anzeige

Imago Sam Dylan und Rafi Rachek, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / diogosangre Diogo Sangre, Realitystar

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Serkan Yavuz bei der Premiere von "The Power" im April 2024