Darum schweigen Prinz Harry und Meghan zu Krisengerüchten

Es hätte ein verheißungsvoller Jahresbeginn für Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) werden können: Voller Vorfreude hatte Meghan nicht nur ihr Comeback in den sozialen Medien gefeiert, sondern auch die Veröffentlichung ihrer neuen Netflix-Serie angekündigt. Doch kurz darauf begann sich das Blatt zu wenden. Vor wenigen Tagen fanden sich die Sussexes erneut im Zentrum einer Kontroverse wieder. Ein mehrseitiger Bericht der Vanity Fair stellte Meghan als schwierige Arbeitgeberin dar und warf ihr vor, sich klammheimlich von ihrem Mann scheiden lassen zu wollen. Bisher haben sich die Eheleute nicht zu dem Epos des Magazins geäußert. "Wenn man anfängt, Öl ins Feuer zu gießen, dann verlängert man nur die Geschichte. Ich denke also, es gibt Zeiten, in denen man aufsteht und sich zu Wort meldet, und es gibt Zeiten, in denen man nichts sagt", erklärt Expertin Ailsa Anderson im "A Right Royal Podcast".

Die Entscheidung zu schweigen sei kein Zufall, meint die frühere Kommunikationssekretärin der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96). Ailsa bezeichnet diesen Schritt als klug und riet dem Paar, keine weiteren Geschichten entstehen zu lassen: "Ich denke, sie haben recht. Lasst es einfach gut sein und macht weiter. Sonst verwickeln sie sich nur in weitere Geschichten, die sie versehentlich selbst ins Leben gerufen haben." Statt sich mit den Gerüchten herumzuschlagen, sollen sich die Ex-Royals lieber auf ihre persönlichen Erfolge konzentrieren. Zum Beispiel hat Harry erst vor wenigen Tagen in seinem Rechtsstreit mit der britischen Zeitungsgruppe News Group Newspapers eine Einigung erreicht – darauf solle er sich erst einmal fokussieren.

Harry und Meghan sind nicht neu im Umgang mit öffentlichen Anfeindungen. Das Paar zog sich 2020 aus den königlichen Verpflichtungen zurück und führt ein neues Leben in Kalifornien. Seitdem setzen sie sich für soziale Belange ein und teilen selten Einblicke in ihr persönliches Familienleben mit ihren beiden Kindern, Archie (5) und Lilibet (3). Besonders Meghans Rückkehr auf Social Media wurde als Meilenstein gefeiert, da sie seit ihrer Hochzeit 2018 die Plattformen gemieden hatte. Ein Insider bestätigte bereits gegenüber People, dass Meghan zukünftig wieder stärker in den Medien präsent sein möchte.

