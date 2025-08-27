Etwa zu Bill? Darum fliegt Jannik Kontalis nach Los Angeles

Jannik Kontalis (29) hat sich mit seinen Freunden auf den Weg nach Los Angeles gemacht – und das mit einem klaren Ziel: Party nonstop! Wie der Reality-TV-Star gegenüber Fluggästen und einer RTL-Reporterin im selben Flieger verriet, sind er und seine Begleiter, darunter Giuliano Hediger, gerade einmal für zwei Tage in der Stadt der Engel. Sein Plan? "Wir sind für zwei Tage zum Partymachen in Los Angeles. Wir wollen das Meiste rausholen", plauderte Jannik aus. Kaum gelandet, holte er direkt sein Handy hervor, um Bill Kaulitz (35) zu kontaktieren. Der Tokio Hotel-Frontmann schien in seinen Gesprächen während des Flugs bereits ein häufig erwähntes Thema gewesen zu sein.

Anlass für den Enthusiasmus des 29-Jährigen könnte ein ganz besonderes Event sein: Bill hat kürzlich in seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" angekündigt, die Fertigstellung seines neuen Pools mit einer großen Feier zu zelebrieren – und offenbar steht Jannik ebenfalls auf der Gästeliste. Ob die beiden beim Pool-Opening auch Zeit für intensive Gespräche oder ein weiteres Kennenlernen abseits des Scheinwerferlichts finden werden, bleibt offen. Eines ist laut Jannik jedoch sicher: In den kommenden 48 Stunden soll in Los Angeles nichts anderes als Spaß und Ausgelassenheit auf der Tagesordnung stehen.

Seit geraumer Zeit brodelt die Gerüchteküche rund um Jannik und Bill, seit sie zusammen in einem Berliner Klub gesichtet wurden. Beide machten sichtlich vertraute Eindrücke, woraufhin über die Beziehung der zwei Promis gemunkelt wurde. Bill hielt sich bislang mit genaueren Details bedeckt und ließ lediglich wissen, dass man sich aktuell "kennenlerne". Der Sänger zeigte sich jedoch durchaus interessiert – umso spannender bleibt es zu sehen, wie sich diese Verbindung weiterentwickelt und ob Jannik tatsächlich auf Bills Party auftaucht.

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Influencer

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Bill Kaulitz, August 2025

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Reality-TV-Bekanntheit

