"Princess Charming"-Knutschparty 2.0: Dieses Mal mit Nessi

In der sechsten Folge von Princess Charming ging es auf der Kinky-Party ordentlich zur Sache. Dieses Mal mischte Princess Nessi (28) höchstpersönlich mit und machte das Geschehen noch aufregender. Mit einer roten Maske über den Augen entschied die Influencerin blind, welche ihrer Kandidatinnen sie verführen durfte. Fiona war die Erste, die sie von ihrem Kusstalent überzeugen durfte, und erhielt prompt ein Lob von Nessi: "Eine gute Kusschemie. Fiona geht schon ran." Auch Marlene überzeugte im Anschluss und sorgte dafür, dass die Küsse in eine regelrechte Knutschorgie übergingen. Nessi zeigte sich nach dem Spiel begeistert: "Das war einfach crazy. Ich habe so was noch nie in meinem Leben gemacht."

Auch nach der wilden Partyabendgestaltung blieb die Atmosphäre zwischen Nessi und den Kandidatinnen mehr als vertraut. Ob beim Austausch intensiver Blicke oder innigem Kuscheln im Pool – die körperliche Nähe war allgegenwärtig und sorgte bei einigen Teilnehmerinnen für gemischte Gefühle. Besonders Lotti, die bereits zuvor ein Übernachtungsdate mit der Princess genießen durfte, zeigte sich nachdenklich: "Ich war ein bisschen überfordert, Nessi war auch wirklich touchy mit allen." Auch Seinep, eine weitere Kandidatin, litt sichtlich darunter, ihre Zweisamkeit mit der Princess teilen zu müssen. "Ich bin total eifersüchtig", gestand sie.

Bereits zuvor kam es im Kontext der Staffel zu einem Kuss-Spiel, das die Kandidatinnen ohne die Princess ins Leben gerufen hatten. Als die Content Creatorin später von diesen Küssen erfuhr, zeigte sie sich überrascht und wirkte zunächst irritiert. Doch nun bewies sie, dass sie selbst keine Berührungsängste hat und das Spiel mit ihren Verehrerinnen genauso genießen kann. Mit ihrem offenen Auftreten und den leidenschaftlichen Momenten bringt die Princess nicht nur die Herzen der Kandidatinnen zum Rasen, sondern setzt auch ein aufregendes Highlight dieser Staffel.

Anzeige Anzeige

RTL Princess Nessi bei "Princess Charming", 2025

Anzeige Anzeige

Princess Charming, RTL+ Fiona und Princess Nessi bei "Princess Charming", 2025

Anzeige Anzeige

Princess Charming, RTL+ Die Kandidatinnen von "Princess Charming", 2025

Anzeige