"Princess Charming"-Nessi übernachtet bei den Kandidatinnen

Bei der aktuellen Staffel von Princess Charming sorgt Vanessa Borck (28), von ihren Fans liebevoll Nessi genannt, für eine ganz besondere Premiere. Zum ersten Mal verbringt die Princess eine Nacht bei den Kandidatinnen in der Villa – und das sorgt nicht nur für spannende Dynamiken, sondern auch für knisternde Momente. Nachdem Kandidatin Lotti bereits ein Übernachtungsdate mit Nessi genießen durfte, ist es dieses Mal Kim, die das Bett mit der Princess teilt. Nach einem leidenschaftlichen Kuss gesteht sie Nessi: "Ich würde so gerne, dass du neben mir schläfst." Ein Wunsch, den die Princess ihr schließlich erfüllt.

Die beiden Frauen verbringen die Zeit eng aneinandergekuschelt und genießen die Nähe sichtlich. "Wir haben die ganze Zeit sehr nah beieinander geschlafen und sind auch so aufgewacht, und das war ein superschönes Gefühl", schwärmt Kim. Auch Nessi scheint den Moment genossen zu haben, gibt aber zu, dass die besondere Situation auch herausfordernd war. "Kim hat mich die ganze Nacht gekuschelt, und das war schön. Aber es ist auch doof, wenn zwei Frauen, die du gerne magst, in einem Raum sind morgens", gibt sie mit Blick auf Lotti zu bedenken. Die war den beiden nämlich ganz in der Nähe und erlebte die Nacht aus einer anderen Perspektive.

Lotti, die beim letzten Übernachtungsdate selbst im Zentrum der Aufmerksamkeit stand, gesteht, dass die Nacht nicht spurlos an ihr vorbeiging. Sie beschreibt die Nacht in der Villa als emotional seltsam: "Das war komisch für mich, ich bin heute mit einem okayen Gefühl aufgewacht und war aber auch froh, dass es dann vorbei war." Für die Zuschauer bleibt es spannend, wie sich das Gefühlschaos zwischen Nessi, Kim und Lotti in den nächsten Folgen weiterentwickelt.

RTL / Fine Lohmann Vanessa Borck, die neue "Princess Charming"

Princess Charming, RTL+ Kim und Princess Nessi bei "Princess Charming", 2025

RTL Lotti und Princess Nessi bei "Princess Charming", 2025

