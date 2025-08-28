"Renn, Nikola": Umut Tekin will über Kim Virginia auspacken

Umut Tekin (28) scheint ein ernstes Problem mit Kim Virginia Hartung (30) zu haben. In seiner Instagram-Story erhebt der Realitystar schwere Vorwürfe gegen die ehemalige Bachelor-Kandidatin: Sie soll versucht haben, ihn zu verfluchen. "Ich kann euch das jetzt noch nicht so sagen, aber was dieser Mensch gemacht hat und dieser Mensch versucht hat – einen Fluch auf mich zu setzen. Aber wirklich richtig krank", schimpft die Temptation Island V.I.P.-Bekanntheit. Dabei richtet er auch deutliche Worte an Kims aktuellen Partner, Nikola Glumac (29): "Also Nikola, ich sage dir: Renn, so schnell du kannst. Renn, hau ab von der. Die ist nicht mehr normal."

Doch damit nicht genug. Umut teilt zusätzlich einen Screenshot einer Nachricht eines Fans, der schrieb, er wolle mehr über die Sache wissen. Offenbar ist der 28-Jährige nicht der Einzige, der sich gegen Kim stellt – denn der Follower betonte, Kims Niedergang sei für ihn ein großes Thema. Trotzdem blieb er mit weiteren Details zurückhaltend. "Sie kann machen, was sie will, interessiert mich nicht. Aber sobald es mich betrifft und ich dann auch noch erfahre, was sie genau gemacht hat, hört es echt auf", schreibt der Love Island VIP-Teilnehmer und ergänzt: "Werde euch bald erzählen, dass dieser Mensch nicht mehr normal im Kopf tickt."

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Umut öffentlich über Kim äußert. Bereits vor wenigen Monaten teilte er gegen die Beauty & The Nerd-Bekanntheit aus – damals, weil sie behauptet hatte, das Liebesdrama zwischen ihm und Emma Fernlund (24) sei lediglich inszeniert gewesen. Bereits zu diesem Zeitpunkt behauptete er, Kim habe sich etwas geleistet, was er als "nicht menschlich" empfinde, ohne jedoch konkrete Details zu nennen. Als Kim und ihr Partner Nikola Glumac dann öffentlich machten, dass sie ihr ungeborenes Baby verloren hatten, platzte dem Ex-Sommerhaus-Kandidaten endgültig der Kragen. "Sie weiß ganz genau, was sie machen muss, ob nun die Story mit dem Kind stimmt, sei mal dahingestellt, aber diese Spielchen mit den Menschen gehen gar nicht", betonte er.

Instagram / umut_tekin, Gerald Matzka/Getty Images for Constantin Film Collage: Umut Tekin und Kim Virginia Hartung

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin, Realitytstar