So ging Tanja Tischewitsch "The Summit"-Herausforderung an

Tanja Tischewitsch (36) ist Teil der neuen Show "The Summit", bei der Prominente einen Berg erklimmen und dabei um ein Preisgeld von einer Million Euro kämpfen. Das klingt nach einer großen Herausforderung – auf die sich die Schauspielerin allerdings nicht vorbereitet hat, wie sie jetzt im exklusiven Interview mit Promiflash verrät. "Ich bereite mich grundsätzlich nie vor. Ich bin einfach reingegangen und habe nach dem Motto 'Go with the flow' gelebt – mal gucken, was passiert", gesteht sie und ergänzt: "So mache ich das eigentlich immer."

Rückblickend würde sich die Alles was zählt-Bekanntheit wohl anders entscheiden – besonders, da Mitstreiter wie Serkan Yavuz (32) das Format deutlich ernsthafter angingen. "Im Nachhinein bereue ich das natürlich, wenn ein Serkan sagt, er hat sich intensiv vorbereitet, er hat Workouts gemacht und Sport", erzählt Tanja im Gespräch mit Promiflash. Letztendlich sei sie sich aber treu geblieben. "Ich dachte mir einfach, es wird schon irgendwie gut gehen", erklärt die 36-Jährige und fügt hinzu: "Das ist eigentlich mein Motto bei jeder Show. Ich bin einfach reingegangen – ohne irgendwelche Gedanken."

Tanja, die in der Vergangenheit bereits bei diversen TV-Formaten mitmachte, ist bekannt für ihre lockere und unbeschwerte Art. Seit ihrem Durchbruch im Reality-TV begeistert sie mit ihrer positiven Einstellung und ihrem Humor. Ihr Motto "Go with the flow" spiegelt nicht nur ihre Herangehensweise in der Show, sondern auch ihren persönlichen Lebensstil wider. Ob ihr diese Ungezwungenheit beim Klettern und Kämpfen auf "The Summit" zugutekommt, wird sich in der Sendung zeigen. Aber Fans können sicher sein: Die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin sorgt auch diesmal für Überraschungen!

Anzeige Anzeige

Amazon MGM Studios Tanja Tischewitsch, "The Summit"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Amazon MGM Studios Serkan Yavuz, Teilnehmer bei "The Summit"

Anzeige Anzeige

Amazon MGM Studios Tanja Tischewitsch, "The Summit"-Kandidatin