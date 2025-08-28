So kommt Anne Wünsche mit Trennung von Karim klar

Influencerin Anne Wünsche (34) ist wieder Single. Vor anderthalb Wochen trennte sich die dreifache Mutter von ihrem Partner Karim El Kammouchi (36). Nun wollte ein neugieriger Fan in einer Instagram-Fragerunde wissen, wie Anne mit der Trennung klarkommt. Die Mutter von drei Kindern gab darauf ganz offen zu: "Ich habe mich getrennt, aber einfach ist es trotzdem nicht. Mal geht es mir gut und manchmal richtig scheiße."

Wie die 34-Jährige weiter ausführte, weiß sie aktuell noch nicht, wie es weitergehen wird. Trotzdem ist sie bemüht, sich auf die wichtigen Dinge in ihrem Leben zu konzentrieren: "Ich versuche mich einfach auf mich, meine Kids, Hunde und meinen Job zu konzentrieren", erklärte Anne. Die Abwechslung durch ihre Familie und ihre beruflichen Projekte scheint ihr in dieser schwierigen Phase Halt zu geben.

Anne, die sich über die Jahre eine große Fangemeinde aufgebaut hat, zeigt sich in dieser schweren Zeit kämpferisch. Ihre ehrliche Art hat ihr in der Vergangenheit sowohl große Sympathien als auch einige kritische Stimmen eingebracht. Die Fans schätzen an ihr jedoch genau das: ihre Authentizität und Offenheit. Die Trennung von Karim ist für die dreifache Mutter ein weiterer Wendepunkt in ihrem Leben, der sie sicher fordern wird. Aber ihre loyalen Anhänger stehen ihr in dieser Zeit zur Seite, was Anne sicherlich zusätzlichen Halt gibt.

TikTok / annewuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Karim El Kammouchi

Instagram / anne_wünsche Anne Wünsche, Influencerin