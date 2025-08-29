Das sagt Vanessa Nwattu zu den Gerüchten um Aleks und Emmy

Aleksandar Petrovic (34) und Vanessa Nwattu sorgen mit ihrer Beziehung derzeit für mächtig Gesprächsstoff. Obwohl die beiden offiziell noch als Paar gelten, brodelt die Gerüchteküche: Angeblich soll Aleks mit Emmy Russ (26) anbandeln. Aleks und Vanessa sind demnächst bei Temptation Island V.I.P. zu sehen, wo ihre Beziehung auf die Probe gestellt wird. Die Enthüllung über die angebliche Annäherung von Aleks und Emmy kam von Ex-Spielerfrau Dilara Kruse, die dieser Beziehungsaussage noch mehr Würze verliehen hat. Vanessa ließ dazu auf Nachfrage im Interview mit Blitzlichtgewitter-Podcast lediglich durchblicken: "Ja, Mensch. Lassen wir uns mal überraschen."

Vanessa und Emmy kennen sich bereits aus dem Format Reality Queens, hatten dort wohl allerdings kaum miteinander zu tun. Im Netz überschlagen sich die Meinungen der Fans zu den Gerüchten rund um Aleks und Emmy. Während einige Zuschauer glauben, dass das alles nur ein geschickter PR-Schachzug sein könnte, sind andere von einer tatsächlichen Trennung überzeugt. Besonders lautstark fällt das Urteil eines Fans aus, der prophezeit: "Ich bin so gespannt. Entweder machen sie die beste Werbung für zwei Formate, oder es stimmt, dann hat Aleks sein Gesicht aber vollkommen verloren."

Sowohl Emmy als auch Aleks haben sich zu den Gerüchten bisher noch nicht geäußert. Doch auf Instagram heizte die Blondine die Spekulationen mit einer kryptischen Botschaft weiter an. "So wie mein Leben gerade ist und alles, was dazugekommen ist, macht mich unfassbar glücklich", schwärmte die Influencerin und ließ damit jede Menge Raum für Interpretationen. Für ihre Fans war das ein gefundenes Fressen und der perfekte Nährboden für weitere Mutmaßungen rund um den angeblichen Flirt von Aleks und Emmy.

Collage: Panama Pictures / ActionPress, Instagram / emmyruss Aleksandar Petrovic, Vanessa Nwattu, Emmy Russ Collage

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu und Aleksander Petrović, Realitystars

Instagram / emmyruss Emmy Russ, August 2025