Herzogin Meghan (44) hat neue Einblicke in ihre royale Hochzeit mit Prinz Harry (40) aus dem Jahr 2018 gewährt. In der zweiten Staffel ihrer Netflix-Serie "With Love, Meghan" zeigt sie bisher unveröffentlichte Fotos vom großen Tag: Neben Schnappschüssen von der Abendveranstaltung in Frogmore House, darunter einem Feuerwerk und den festlich gedeckten Tischen, zeigt sich Meghan in ihrem eleganten Stella-McCartney-Kleid, das sie zur Party nach der Zeremonie trug.

In einer Episode ihrer Serie erinnert sich die Herzogin zudem an das besondere Menü ihrer Hochzeit: "Wir wollten, dass die Gäste genau wissen, woher die Zutaten stammen." Vor allem ein spezieller Mitternachtssnack dürfte die Partygesellschaft damals überrascht haben: frittierte Hähnchen – eine Überraschung auf Wunsch des Brautpaares. Die gefeierte Köchin Clare Smyth, die für das Hochzeitsdinner der Sussexes verantwortlich war, tritt in Meghans Serie als besonderer Gast auf und erinnert sich: "Es war eine ungewöhnliche späte Anfrage, die uns dazu brachte, ein ganz neues Rezept zu entwickeln."

Die neuen Eindrücke aus Meghans Serie gewähren nicht nur einen Blick hinter die Kulissen der prominenten Hochzeit, sondern beleuchten auch die persönliche Verbindung des Paares zu Menschen wie Clare. Meghan zeigt sich in der Serie besonders stolz auf den Einfluss, den ihr Geheimgericht auf das Core hatte, denn Gäste können das Hähnchengericht bis heute als verstecktes Menü-Highlight bestellen. Die zweite Staffel von Meghans Serie läuft derzeit auf Netflix.

