Trotz Krankheit: George Clooney strahlt mit Amal in Venedig

George Clooney (64) und seine Frau Amal (47) haben am Donnerstagabend zusammen den roten Teppich der Filmfestspiele in Venedig betreten. Anlass war die Premiere von Georges neuem Film "Jay Kelly". Der Schauspieler erschien dabei gewohnt elegant in einem klassischen schwarzen Smoking, während Amal in einem fuchsiafarbenen Minikleid mit dramatischem Schleppendetail alle Blicke auf sich zog. Trotz gesundheitlicher Bedenken ließ es sich George nicht nehmen, mit seiner Frau den glamourösen Abend in der italienischen Lagunenstadt zu genießen.

Dass der vielfach ausgezeichnete Schauspieler sich mit einer starken Erkältung herumschlug, hielt ihn zuvor jedoch von einigen Festivalverpflichtungen ab. Die Erkältung brachte eine Nasennebenhöhlenentzündung mit sich, die so stark war, dass der Schauspieler nicht mehr sprechen konnte, verrät George bei The Mirror. Der Regisseur von "Jay Kelly", Noah Baumbach (55), erklärte während einer Pressekonferenz, George fehle krankheitsbedingt, erwarte jedoch, zur Premiere anwesend zu sein. In Erwartung seines Auftritts wurden Fans nicht enttäuscht: Das Paar, das seit Jahren immer wieder mit seinen glamourösen und perfekt aufeinander abgestimmten Looks auf Events beeindruckt, ließ sich Arm in Arm und mit strahlenden Gesichtern fotografieren.

Der Auftritt der Clooneys kommt, nachdem sie bereits zu Beginn dieser Woche bei ihrer Ankunft in Venedig für Schlagzeilen sorgten. Beide präsentierten sich in lässigen, aber dennoch stilvollen Sommeroutfits. Amal entschied sich für ein eng anliegendes gelbes Kleid, während George mit einem legeren Poloshirt und beigen Hosen auffiel. Die beiden Verliebten, die Italien als Wahlheimat schätzen, scheinen nicht nur auf dem roten Teppich, sondern auch im Alltag die perfekte Einheit zu bilden. Seit ihrer Hochzeit in Venedig im Jahr 2014 ist das Paar regelmäßig Gast in der romantischen Stadt und genießt besonders ihre gemeinsamen Momente außerhalb des Rampenlichts.

Imago Amal und George Clooney bei seiner Premiere "Jay Kelly" in Venedig, August 2025

Imago George Clooney und Amal glänzen in Venedig, August 2025

Getty Images George Clooney, Schauspieler