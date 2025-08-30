Frischer Single: Ist Tim Kühnel wieder bereit für die Liebe?

Erst in dieser Woche verriet Tim Kühnel, dass er wieder Single ist. Der Realitystar war einige Monate mit einer Frau liiert, die nicht in der Öffentlichkeit steht – daher hielt er seine Beziehung privat. Doch nun ist alles aus und vorbei. Bei der Premiere von The Power in Berlin spricht Tim mit Promiflash über sein Liebes-Aus und das Thema Dating. "Ich bin sehr happy allein", betont die Love Island-Bekanntheit und fügt hinzu: "Ich mache mir da auch keinen Druck, dass ich jetzt mit 28 irgendwie schon meine Frau finden muss. Ich nehme es so, wie es kommt."

Trotz seiner positiven Einstellung zum Single-Leben schließt Tim das Thema Dating nicht komplett aus. "Ich bin ein sehr offener Mensch. Ich bin offen für alles", verrät er weiter im Gespräch mit Promiflash. Dass dabei direkt Spekulationen über eine neue Flamme aufkommen, ist kaum überraschend. So wurde bei demselben Event ein intimer Moment zwischen Tim und Emma Fernlund (24) festgehalten. Beide wirken sehr vertraut – in einem Clip ist zu sehen, wie Tim liebevoll die Arme um Emma legt. Ob zwischen den beiden tatsächlich mehr als nur Freundschaft besteht, bleibt jedoch vorerst ein Geheimnis.

Emma ist keine Unbekannte im Reality-TV-Kosmos. Bekannt durch Formate wie Temptation Island V.I.P., sorgt sie regelmäßig für Schlagzeilen. Der Flirt mit Tim könnte daher für Gesprächsstoff sorgen, auch wenn Emma sich bedeckt hält, wenn es um ihren Beziehungsstatus geht. Für Reality-TV-Fans wäre eine Romanze zwischen den beiden sicher ein Highlight, doch aktuell bleibt abzuwarten, ob sich hinter den vertrauten Momenten tatsächlich mehr verbirgt oder ob es sich lediglich um eine enge Freundschaft handelt. Bis dahin scheint Tim jedoch seine neu gewonnene Freiheit zu genießen.

IMAGO / Gartner Tim Kühnel bei der Premiere von "The Power" in Berlin

Instagram / timkuehnel Tim Kühnel, Realitystar

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Reality-TV-Star