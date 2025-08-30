Jazmin Grimaldi nach neun Jahren von Ian Mellencamp getrennt

Es ist das Liebes-Aus, das keiner erwartet hat: Jazmin Grimaldi (33), die Tochter von Fürst Albert II. (67) von Monaco, hat sich nach neun gemeinsamen Jahren von ihrem Partner Ian Mellencamp getrennt. Freunde des Paares bestätigten der Daily Mail zufolge, dass die Beziehung trotz ihrer langen Dauer nicht mehr funktionierte. Noch vor einem Jahr wurden Gerüchte über eine mögliche Verlobung laut, nachdem Jazmin ein Foto mit einem vielversprechenden Ring postete. Doch statt Hochzeitsglocken heißt es für die beiden nun Abschied nehmen.

Ian, bekannt als Musiker, konnte in seiner bisherigen Karriere zwar nicht an den Erfolg seines berühmten Onkels John Mellencamp (73) anknüpfen, jedoch begeisterte er Jazmin mit seiner Kreativität und Leidenschaft. Die Schauspielerin und Sängerin selbst ist kein unbeschriebenes Blatt, was Höhen und Tiefen angeht. Ihr Leben war schon immer von Dramatik geprägt: Geboren als uneheliches Kind von Fürst Albert II. und einer Kellnerin aus Kalifornien, musste Jazmin erst über einen DNA-Test die Anerkennung ihres Vaters einfordern. Trotz der schwierigen Liebesgeschichte ihrer Eltern war sie in den letzten Jahren stets an Ians Seite zu sehen – ein Paar, das für viele als unerschütterlich galt.

Die Trennung kommt zudem zu einer Zeit, in der Jazmin sich intensiv auf ihre Karriere konzentriert. Schon vor Jahren hat sie mit Ian ein musikalisches Projekt gestartet, und die Leidenschaft für die Bühne zieht sich durch ihr Leben. Nachdem Ian im vergangenen Jahr gesundheitliche Probleme hatte, bei denen Jazmin ihm unterstützend beistand, wirkte ihre Beziehung stark und felsenfest. Doch das Kapitel scheint nun abgeschlossen zu sein. Jazmin blickt auf eine neue künstlerische Ära voller Projekte, während Ian sich ebenfalls auf seine kreativen Visionen fokussieren dürfte. Fans beider sind gespannt, was die Zukunft für dieses einstige Powerpaar bereithält.

Getty Images Ian Mellencamp und Jazmin Grace Grimaldi

Getty Images Fürst Albert von Monaco

Getty Images Jazmin Grace Grimaldi bei einem Event in West Hollywood im Februar 2020