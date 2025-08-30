"The Summit" war für Tanja Tischewitsch eine Herausforderung

Tanja Tischewitsch (36) stellte sich in der neuen Show "The Summit" einer echten Herausforderung: Zusammen mit anderen Prominenten musste sie einen Berg erklimmen, um sich die Chance auf ein Preisgeld von bis zu einer Million Euro zu sichern. Doch einfach war das nicht, wie die TV-Bekanntheit jetzt gegenüber Promiflash zugibt. "Ich bin ganz ehrlich, ich fand es schon wirklich sehr, sehr anstrengend, weil es wirklich sehr, sehr sportlich war", schildert sie ihre Erfahrungen während der Dreharbeiten. Anders als bei anderen Formaten gab es hier keine gemütlichen Momente – stattdessen waren vor allem Disziplin und Durchhaltevermögen gefragt.

Der kräftezehrende Wettbewerb ließ kaum Raum für soziale Interaktionen. Tanja berichtet, dass sie sich mit ihrem schweren Rucksack dauerhaft beschäftigt fühlte und es schwierig war, Verbindungen zu den anderen Kandidaten aufzubauen. "In anderen Realityshows lernt man die anderen Charaktere kennen, da kann man sich hinsetzen, da hat man vielleicht ein Glas Sekt [...]. Bei 'The Summit' war halt wirklich Klettern", erzählt Tanja. Besonders enttäuscht sei sie gewesen, dass sie kaum Gelegenheit hatte, sich mit Emmy Russ (26) intensiver auszutauschen. "Ich hätte es viel cooler gefunden, wenn wir in einer Villa mit Drinks und Partys gewesen wären", betont die Schauspielerin.

Für die Teilnehmerin stellte das Konzept der Sendung also eine große Umstellung dar – auf die sie sich allerdings nicht besonders vorbereitet hatte, wie sie bereits gegenüber Promiflash preisgab. "Ich bereite mich grundsätzlich nie vor. Ich bin einfach reingegangen und habe nach dem Motto 'Go with the flow' gelebt – mal gucken, was passiert", gestand Tanja. Rückblickend würde sie das Format aber heute anders angehen. "Im Nachhinein bereue ich das natürlich, wenn ein Serkan sagt, er hat sich intensiv vorbereitet, er hat Workouts gemacht und Sport", erklärte die Alles was zählt-Bekanntheit.

Amazon MGM Studios Tanja Tischewitsch, "The Summit"-Kandidatin

Amazon MGM Studios Der Cast von "The Summit"

Amazon MGM Studios Emmy Russ, "The Summit"-Kandidatin