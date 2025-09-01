"Biggest Fan": Schießt Emmy Russ hier gegen Vanessa Nwattu?

Emmy Russ (26) sorgt mit einem provokanten Foto auf Instagram für neue Schlagzeilen. Die Reality-Darstellerin postete ein Bild, auf dem sie ein Shirt mit der Aufschrift "His Ex is my biggest Fan" trägt. Viele Fans sehen darin einen eindeutigen Seitenhieb gegen ihre Kollegin Vanessa Nwattu. Diese hatte vor Kurzem selbst ein Shirt mit der Aufschrift "My Ex is my biggest Fan" getragen. Pikant: Beide Frauen stehen derzeit in Verbindung mit Aleksandar Petrovic (34), der angeblich Emmys neuer Flirt sein soll.

Während Emmy den Shirt-Slogan unkommentiert postete, überschlagen sich die Spekulationen im Netz. Hat sie hier bewusst nachgetreten, um Vanessa zu provozieren? Immerhin sind Aleks und Vanessa offiziell noch ein Paar, ihre Teilnahme an Temptation Island V.I.P. soll dies jedoch auf die Probe stellen. Gerüchte über eine mögliche Trennung des Paares halten sich hartnäckig, zumal unausgesprochen bleibt, was genau zwischen Aleks und Emmy läuft. Die Fans jedenfalls sind sich sicher: Die Shirts sind mehr als nur modische Statements.

Vanessa und Aleks galten bislang als eines der spannendsten Pärchen der Reality-TV-Welt. Ihre Beziehung hatte bereits vor den aktuellen Dreharbeiten zu "Temptation Island V.I.P." immer wieder Aufmerksamkeit erregt. Aleks selbst war zuvor mit der Influencerin Christina Dimitriou (33) liiert, bevor er mit Vanessa zusammenkam. "Ja, Mensch. Lassen wir uns mal überraschen", kommentierte Vanessa die aktuellen Gerüchte im "Blitzlichtgewitter"-Podcast. Ob das Shirt-Duell zwischen den beiden Frauen nun ein weiteres Kapitel in einem aufkommenden Streit ist, bleibt abzuwarten.

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Realitystar

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, August 2025

IMAGO / Gartner Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic bei der Premiere von "Kampf der Realitystars" 2025