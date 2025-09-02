Barbara Schöneberger enthüllt Leichenfund in ihrem Haus

Barbara Schöneberger (51) schockierte nun mit einer unheimlichen Enthüllung aus ihrem Privatleben. In ihrem Berliner Anwesen wurde einst eine Leiche gefunden – eine Geschichte, die sie selbst in ihrem Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" preisgab. "In unserem Haus wurde mal einer in einen Teppich eingerollt, im Rahmen einer wilden Party", berichtete die Moderatorin. Was wie ein harmloser Spaß begonnen habe, endete tragischerweise in einem Todesfall.

Die Moderatorin, die sich sonst sehr verschwiegen zu ihrem Privatleben gibt, thematisierte das Ereignis im Gespräch mit Tatortreiniger Thomas Kundt. Umso überraschender war für viele Fans diese offene Erzählung über die düstere Vergangenheit ihres Anwesens, in dem sie gemeinsam mit ihrem Mann und den beiden Kindern lebt. In einem weiteren Podcast "Frühstück bei Barbara" hatte sie in der Vergangenheit bereits verraten, dass sie abseits der Kameras regelmäßig Zuflucht in ihrem Ferienhaus in Schweden sucht. Dort, in der Abgeschiedenheit des hohen Nordens, finde sie die Ruhe und Anonymität, die sie in Berlin manchmal vermisse. "Wenn einmal ein Auto vorbeifährt, dann winkt man – mehr passiert da nicht", so die 51-Jährige.

Barbara ist seit Jahren eine der bekanntesten TV-Gesichter Deutschlands. So sah man sie bisher nicht nur als Schauspielerin in diversen Filmen wie "Hanni & Nanni", sondern vor allem bei Moderationen wie bei Die 2 – Gottschalk & Jauch gegen alle, im Rahmen des Eurovision Song Contests oder bei Verstehen Sie Spaß?. Auch in der "NDR Talk Show" oder Denn sie wissen nicht, was passiert ist Barbara regelmäßig zu sehen.

Getty Images Barbara Schöneberger, Moderatorin

Getty Images Barbara Schöneberger, Moderatorin

Getty Images Moderatorin Barbara Schöneberger im September 2021 in Köln