Im Block-Prozess: Gerhard Delling weist alle Vorwürfe zurück

Gerhard Delling (66) hat in dem vielbeachteten Block-Prozess seine Aussage gemacht und dabei alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe entschieden zurückgewiesen. Der ehemalige Sportmoderator, aktuell als Lebensgefährte von Christina Block (52) in das Verfahren involviert, ist wegen Beihilfe angeklagt. Ihm wird vorgeworfen, er habe seine Partnerin unterstützt, als sie versuchte, ihre damals zehn und 13 Jahre alten Kinder mithilfe einer israelischen Sicherheitsfirma aus der Obhut ihres Vaters in Dänemark nach Hamburg zurückzubringen. Gerhard erklärte laut Bild während seiner zwölfminütigen Aussage im Gerichtssaal: "Aus meiner Sicht stand nie in Rede, etwas Ungesetzliches zu tun."

Gerhard betonte ausdrücklich, dass er gegen jede Form von Gewalt sei und dass keines der Kinder in irgendeiner Weise misshandelt oder mit Gewalt konfrontiert wurde. Laut eigener Aussage versuchte er lediglich, Christina – einem "psychisch belasteten Menschen" – und deren Kindern beizustehen. "Die Kinder wollten mit uns zusammen sein", erklärte der 66-Jährige entschieden und fügte hinzu, dass eines der Mädchen ihn sogar mit dem Kosenamen "Gernhard" ansprach. Im weiteren Verlauf des Prozesses steht nun eine Aussage von dem ehemaligen LKA-Zielfahnder Andreas P. im Fokus, der angeblich die Rückkehr von Christina und den Kindern nach Hamburg mit einem bewaffneten Mitarbeiter koordiniert und abgesichert haben soll.

Im Hintergrund dieses Prozesses stehen weitere Anschuldigungen, die sich gegen Gerhard richten. Der Moderator wird der Verleumdung beschuldigt, da er Stephan Hensel, Christinas Ex-Partner, in ein schlechtes Licht gerückt haben soll. Dies geschah angeblich, um von den Taten seiner Lebensgefährtin abzulenken. Die harten Vorwürfe umfassen unter anderem die Verbreitung von Gerüchten, wonach Stephan im Besitz kinderpornografischen Materials sei. Diese schweren Anschuldigungen wurden von Stephan und seinem Anwalt als völlig unbegründet zurückgewiesen.

Imago Gerhard Delling und Christina Block im August 2025 in Hamburg

Imago Christina Block auf dem Weg zum dritten Verhandlungstag, 2025

Imago Christina Block mit ihrem damaligen Partner Stephan Hensel und den Töchtern Greta und Johanna