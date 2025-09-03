Mit Aleks? Emmy Russ befindet sich in einer Kennenlernphase

Emmy Russ (26) sorgt erneut für Spekulationen, denn im Liebesleben der Reality-TV-Bekanntheit scheint es eine kleine Veränderung zu geben. Seit Mitte August war sie nach einer kurzen On-off-Beziehung mit ihrem Ex-Partner Cristian Jerez offiziell Single. Im Gespräch mit RTL verrät die Blondine jetzt: "Meine letzte Beziehung ist vorbei. Jetzt blicke ich wieder nach vorne und lerne gerade auch jemanden kennen." Natürlich gießt Emmy mit dieser Aussage noch mehr Öl ins Feuer. Immerhin spekulieren momentan zahlreiche Trash-Fans, ob sie mit Aleksandar Petrovic (34) anbandelt.

Viele Details plaudert Emmy nicht aus, doch sie betont: "Derjenige ist auch kein Unbekannter. Man kennt ihn auf jeden Fall." Sie bestätigt, dass ihre letzte Beziehung endgültig Anfang August endete, nachdem sie ihrem Ex-Freund im Februar noch eine Chance gegeben hatte. Die in Madrid lebende TV-Bekanntheit blickt nun mit Optimismus nach vorne und hofft auf eine echte Liebesgeschichte. Sie offenbart, dass es für sie schwierig ist, ohne Beziehung zu leben, aber jetzt sei sie bereit, sich wieder zu verlieben. In der Vergangenheit hatte Emmy einräumen müssen, dass ihre vorherige Beziehung von Schwierigkeiten geprägt war und sie die Suche nach wahrer Liebe als Mission: Impossible empfand.

In den vergangenen Tagen gab es immer mehr Anzeichen für eine mögliche Liaison zwischen Emmy und Aleksandar. Besonders interessant ist dabei: Zum aktuellen Zeitpunkt ist Aleksandar offiziell noch mit Vanessa Nwattu liiert, mit der er bald gemeinsam bei Temptation Island V.I.P. zu sehen ist. Wie der aktuelle Beziehungsstatus von Aleks und Vanessa ist, darf also vorerst nicht verraten werden. Emmy hingegen kurbelt die Gerüchteküche regelmäßig weiter an. Über Instagram ließ sie verlauten: "So wie mein Leben gerade ist und alles, was dazugekommen ist, macht mich unfassbar glücklich." Bei den Fans löste das heftige Spekulationen aus.

Anzeige Anzeige

Collage: Amazon MGM Studios, Instagram / emmyruss Collage: Aleksandar Petrovic und Emmy Russ

Anzeige Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / C-QVBJQtXOS Aleks Petrović und Vanessa Nwattu im Mai 2024