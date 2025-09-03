So will Anne Wünsche den Alltag als Alleinerziehende wuppen

Anne Wünsche (34) hat kürzlich eine große Veränderung in ihrem Leben bekannt gegeben: Das Erotikmodel ist nun alleinerziehend mit drei Kindern von drei verschiedenen Vätern. Vor einigen Wochen trennte sie sich vom Vater ihres jüngsten Kindes, und viele Fans fragen sich, wie es nun weitergeht bei der ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin. In einer Instagram-Fragerunde wurde sie gefragt, wie sie als selbstständige Mutter von drei Kindern ihren Alltag meistern wolle. Anne erklärte selbstbewusst: "Das wird schon irgendwie gehen."

Um ihren Alltag erfolgreich zu bewältigen, plant die OnlyFans-Bekanntheit auf Unterstützung zu setzen. Sie hat sich bereits Gedanken gemacht und verschiedene Hilfen organisiert. Eine Nanny, eine Haushaltshilfe und ein Fahrer sollen Anne helfen, die täglichen Anforderungen zu meistern. "Es ist zwar eine Umstellung und wird am Anfang schwer", gibt sie zu, "aber wenn wir uns alle eingefunden haben, dann wird es." Besonders ihre älteste Tochter Miley, die bereits zwölf Jahre alt ist, bietet Entlastung. "Gott sei Dank habe ich keine drei Kleinkinder", fügte Anne hinzu.

Trotz der Trennung lebt Karim noch in der gemeinsamen Wohnung des Paares. Das setzt Anne gewaltig zu. "Seit 20 Tagen bin ich jetzt Single. Und ich fühle mich einfach nur scheiße", erklärte sie vor wenigen Tagen in einer Instagram-Story. Ein Comeback mit dem Vater ihres einzigen Sohnes schließt die Laiendarstellerin aber aus: "Dafür ist einfach zu viel passiert."

Imago Anne Wünsche, Oktober 2023

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Karim El Kammouchi

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihre Kids