Spoiler? Fans vermuten schon "Princess Charming"-Gewinnerin

Die Gerüchteküche rund um die aktuelle Staffel von Princess Charming brodelt. Vanessa Borck (28), besser bekannt als Nessi, sucht in der Show nach ihrer großen Liebe. Während die Staffel noch läuft, haben Fans im Netz bereits fleißig Spekulationen darüber angestellt, wer das Herz der Princess erobern könnte. Der Fokus liegt dabei auf der Kandidatin Kim. Insbesondere ein ziemlich offensichtlicher Hinweis sorgt in den sozialen Netzwerken für Aufsehen: Sowohl Nessis Ex-Frau, Ina (29), als auch ihre Schwester Laura folgen auf Instagram ausschließlich Kim und keiner der anderen Kandidatinnen.

Diese Entdeckung sorgt dafür, dass viele glauben, Kim könnte die letzte Kette von Vanessa erhalten haben. Ob es jedoch Zufall ist, dass sie die einzige auf der Gefolgt-Liste von Nessis näherem Umfeld ist, oder ob es tatsächlich ein Hinweis auf den Ausgang der Show ist, wird sich erst in der finalen Folge herausstellen. Daher müssen sich die Fans noch bis zum 25. September in Geduld üben.

Was bereits jetzt schon klar ist: Falls Kim tatsächlich die neue Frau an Nessis Seite sein sollte, wäre es für sie nicht die erste Liebe, die unter den Augen der Öffentlichkeit steht. Kims Ex-Partnerin ist nämlich niemand Geringeres als die Fußballspielerin Lena Oberdorf (23), die sowohl in der ersten Bundesliga als auch in der deutschen Nationalmannschaft aktiv ist.

RTL / Fine Lohmann Nessiontour, "Princess Charming" 2025

Instagram / kimberlysimmler Kimberly Simmler, "Princess Charming"-Kandidatin

Instagram / kimberlysimmler Lena Oberdorf und Kimberly Simmler, Juni 2023