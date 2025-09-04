Sex? Das lief bei "Princess Charming"-Nessi und Fiona

Spannung liegt in der Luft bei Princess Charming! Nachdem ein romantisches Dinnerdate zwischen Vanessa Borck (28), besser bekannt als Nessi, und Kandidatin Fiona stattgefunden hatte, verbrachte Fiona die Nacht bei ihr. Zurück in der Villa der Kandidatinnen stieg die Neugier der anderen Teilnehmerinnen ins Unermessliche. Fiona gestand verlegen, dass "sehr, sehr intensive Sachen passiert" seien, doch wollte darüber nicht weiter ins Detail gehen. Diese vage Beschreibung sorgte bei den Mitstreiterinnen für reichlich Fantasie und Flüstereien.

Die Ungewissheit setzte den Kandidatinnen in der Villa zu, bis sich schließlich Lotti ein Herz fasste und direkt nachfragte: "Hattet ihr Sex?" Doch Fiona verneinte das entschlossen. Lotti zeigte sich danach sichtlich erleichtert. "Für mich persönlich ist Sex ein Seelenprozess. Ich weiß, dass das für Nessi auch so ist", erklärte sie und fügte hinzu: "Würde sie das hier mit jemandem machen, wäre das für mich ein großer Grund zur Sorge."

Auch ohne intensive Zärtlichkeiten kamen sich Nessi und Fiona bei ihrem Date ziemlich nahe. Die Princess brachte Fiona an dem gemeinsamen Abend sogar so viel Vertrauen entgegen, dass sie ihr als erster der Kandidatinnen ein Foto ihrer Tochter Livi zeigte. "Das größte Kompliment, was ich hier einer Frau geben kann, ist es, ihr ein Bild meiner Tochter zu zeigen. Das habe ich bei Fiona gemacht", erklärte Nessi bedeutend.

Princess Charming, RTL+ Fiona und Princess Nessi bei "Princess Charming", 2025

RTL / Fine Lohmann Lotti, "Princess Charming"-Kandidatin, 2025

Princess Charming, RTL+ Nessi und Fiona bei "Princess Charming", 2025