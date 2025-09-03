"The Summit": Tanja Tischewitsch ließ sich Rucksack tragen

Tanja Tischewitsch (36), bekannt aus dem Reality-TV, hat kürzlich an der herausfordernden Show "The Summit" teilgenommen. Bei dieser Sendung besteht die Aufgabe darin, einen Berg zu erklimmen und dabei das eigene Gepäck in einem Rucksack mitzuführen. Doch Tanja hatte ein kleines Ass im Ärmel. Ihre Mitstreiter, besonders die männlichen Teilnehmer wie Serkan Yavuz (32), halfen ihr tatkräftig. "Das war auch wirklich mein Glück, dass Serkan meinen Rucksack getragen hat oder dass ein PatroX da war", erzählte sie laut Promiflash. Ohne diese Unterstützung wäre es für sie äußerst beschwerlich geworden.

Die Anstrengungen waren groß, wie Tanja weiter berichtete. Die körperlichen Herausforderungen, die Kälte und die Unannehmlichkeiten des schweren Gepäcks machten die Erfahrung alles andere als einfach. "Es war wirklich sehr, sehr anstrengend. Ich habe keine Luft mehr gehabt", erinnerte sich Tanja schmerzlich. Besonders die Kälte sorgte dafür, dass es nicht nur an der physischen Leistungsfähigkeit, sondern auch am Durchhaltevermögen zehrte. Ihre Hände wurden rau, die Luft war knapp, und der Rucksack schien mit jedem Schritt schwerer zu werden. Es war klar: Ohne die Unterstützung ihrer Teamkollegen hätte die Aufgabe sie überfordert. "Das war schon ganz gut, dass wir Männer hatten, die hilfsbereit waren", zeigte sie sich dankbar.

Teamwork und gegenseitige Unterstützung sind in Formaten wie "The Summit" von großem Wert. Tanja Tischewitsch, die im Jahr 2014 durch ihre Teilnahme an der Castingshow DSDS bekannt wurde, hat sich in der Vergangenheit immer wieder in verschiedenen Genres des Fernsehens versucht. Mit ihren Auftritten in Reality-TV-Formaten wie dem Dschungelcamp, Promi Big Brother oder The 50 begeistert sie seither Fans wegen ihrer oft tollpatschigen und charmanten Art. Diese Erfahrungen auf dem Berg könnten nicht nur ihre physischen Grenzen, sondern auch ihre Einstellung zur Zusammenarbeit in einem Team nachhaltig geprägt haben.

Amazon MGM Studios Tanja Tischewitsch, "The Summit"-Kandidatin

Amazon MGM Studios Serkan Yavuz, Teilnehmer bei "The Summit"

Filmcontact Realitystar Tanja Tischewitsch bei der Prime-Video-Show "The Summit", 2025