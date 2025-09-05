Eva Benetatou sieht sich als "VVIP": Fans reagieren entsetzt

Bei der Premiere der Show Love Island VIP sorgte die Reality-TV-Darstellerin Eva Benetatou (33) für Unmut bei zahlreichen Social-Media-Nutzern. In einem Interview mit Blitzlichtgewitter, das unter anderem auf TikTok zu finden ist, bezeichnete sie sich als "VVIP", eine Abkürzung für "Very Very Important Person". Diese Selbstbezeichnung forderte die Meinungen der Zuschauer heraus, die sie überwiegend als arrogant wahrnahmen. Kommentare wie: "Arroganz ist nicht meins und dafür steht Eva B." und "Boah, diese Frau geht null" spiegeln die Reaktionen vieler User wider.

Darüber hinaus thematisierte Eva in dem Interview auch die negativen Auswirkungen des Seitensprungs mit dem verheirateten Serkan Yavuz (32). Diesen Vorfall trage sie noch heute mit sich herum, wie sie berichtete. "Ich kriege Nachrichten, wenn ich rausgehe oder irgendwo was mache, unternehme, selbst mit meinem Kind. Und, hast du wieder einfach einen verheirateten Mann abgeschleppt?", erzählt sie im Gespräch. Trotz dieser unerfreulichen Reaktionen auf ihr Verhalten bleibt Eva in der Öffentlichkeit selbstsicher.

Trotz der regelmäßigen Anfeindungen im Netz scheint Eva zufrieden mit sich zu sein. Vor einigen Monaten berichtete die TV-Darstellerin in ihrer Instagram-Story, dass sie ihr Leben komplett umgekrempelt habe. "Ich habe in meinem Leben aufgeräumt, alte Türen geschlossen und neue geöffnet. Es geht mir sehr gut damit und ich bin täglich dankbar für jeden Moment und jede Entscheidung, die ich treffe", erklärte Eva ihren Followern. Gleichzeitig sprach sie offen über Schwierigkeiten im familiären Umfeld, doch auch hierbei wollte sie an ihrer positiven Einstellung festhalten.

Getty Images Evanthia Benetatou, August 2025

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, Reality-TV-Star

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Reality-Bekanntheit