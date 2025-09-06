Emma verabschiedete sich vor "The Power"-Dreh nicht von Umut

Bei "The Power" plagt Emma Fernlund (24) das Heimweh – zum Zeitpunkt der Dreharbeiten der neuen Reality-TV-Show ist sie noch mit Umut Tekin (28) liiert. In einem ruhigen Moment schüttet die 24-Jährige ihren Co-Stars Aaron Koenigs (30) und Cosimo Citiolo (44) das Herz aus: Vor dem Dreh konnte sie sich nicht mehr von Umut verabschieden. "Er ist eingeschlafen. Ich habe ihn angerufen, hundertmal. Ich war so sauer", schildert sie. So musste Emma letztlich ihr Handy für einige Wochen abgeben, ohne ein letztes Wort mit ihrem Liebsten gewechselt zu haben.

Aaron schüttelt den Kopf: "Das ist so Umut-Style." Dann brechen bei Emma alle Dämme. "Wenn ich dann nicht ein letztes Mal 'Ich liebe dich' und 'Pass auf dich auf' sagen kann, dann finde ich das schade", klagt sie und gibt unter Tränen zu verstehen: "Jetzt ist man hier so richtig angekommen und überdenkt einige Dinge." Wie mittlerweile bekannt ist, sind die beiden kein Paar mehr – kurz nach Emmas Rückkehr von den Dreharbeiten gaben die beiden das Aus ihrer turbulenten On-off-Beziehung bekannt.

Wie es scheint, wird Emmas Verbindung mit Umut bei "The Power" noch häufiger Thema sein: Der Trailer für das neue Format zeigte bereits einen pikanten Ausschnitt, in dem es scheint, als würde Emma ihren damaligen Freund mit ihrem Co-Star Serkan Yavuz (32) betrügen. Die beiden verschwinden nämlich gemeinsam in einem Raum ohne Kameras – was folgt, sind verräterische Kussgeräusche.

Anzeige Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Emma Fernlund und Umut Tekin bei den Reality-Awards 2024

Anzeige Anzeige

Joyn / René Lohse "The Power"-Kandidatin Emma Fernlund

Anzeige Anzeige

Joyn / René Lohse "The Power"-Kandidat Serkan Yavuz