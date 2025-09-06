Neben Charles: Prinz Harry plant Treffen mit weiteren Royals

Prinz Harry (40) plant für diesen Monat eine Rückkehr nach Großbritannien, um an den WellChild Awards am 8. September teilzunehmen. Die Reise bietet dem Herzog von Sussex die Gelegenheit, nicht nur seinen Vater, König Charles III. (76), zu treffen, sondern auch seine Cousinen Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35). Das berichtet die Royal-Expertin Jennie Bond dem Mirror. Laut ihr könnten diese Begegnungen eine willkommene Chance für Harry sein, alte Familienbande neu zu knüpfen oder zumindest zu stärken. Ein Zusammentreffen mit seinem Bruder Prinz William (43) oder dessen Frau Kate (43) scheint jedoch nicht auf der Agenda zu stehen.

Die Beziehung zwischen Prinz Harry und seinem Bruder bleibt weiterhin angespannt. Jennie äußerte gegenüber Mirror, dass die Brüder wenig bis keinen Kontakt haben und die Kluft zwischen ihnen so groß ist wie eh und je. William habe demnach viele Verpflichtungen und keine Zeit, sich um seine Differenzen mit Harry zu kümmern: "Die Kluft zwischen den Brüdern ist nach wie vor zu tief, und William hat viel zu viel in seinem Leben zu tun, um sich über das Harry-Problem Sorgen zu machen." Daher wird ein Treffen zwischen den beiden wohl nicht stattfinden, selbst wenn sie sich zur gleichen Zeit im Land aufhalten. Trotz der familiären Spannungen bleibt allerdings die Hoffnung, dass es wenigstens zu einer Annäherung zwischen Harry und seinem Vater kommen könnte.

Bereits im Vorfeld wurde berichtet, dass König Charles gegenüber einem Treffen mit Harry offen eingestellt ist, auch wenn sein ältester Sohn William dies laut Daily Beast als "schreckliche Idee" bezeichnet hat. Insider aus dem Umfeld des Palastes berichten jedoch, dass Charles sogar geheim entsprechende Vorbereitungen getroffen haben soll, um eine Möglichkeit für ein vertrauliches Gespräch mit Harry zu schaffen. Neben den offiziellen Gelegenheiten, die seine Reise nach Großbritannien bietet, steht also eine persönliche Begegnung im Raum, die trotz aller Widrigkeiten ein Schritt in Richtung Familienversöhnung sein könnte.

Getty Images König Charles und Prinz Harry im April 2019

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice, Weihnachten 2022

Getty Images Prinz Harry und Prinz William im Juli 2021