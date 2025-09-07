Ansgar Brinkmann nahm Verrat bei "The Summit" locker

Ansgar Brinkmann (56) stellte sich einer neuen Herausforderung: Der ehemalige Profifußballer wird bald in der Abenteuer-Show The Summit zu sehen sein. Das Format, das Prominente auf einen bergigen Pfad schickt, zeichnet sich dadurch aus, dass nach jeder Etappe jemand vor der Weiterreise ausscheiden muss. In einem Interview mit Promiflash äußerte sich Ansgar nun zu seiner Strategie und seiner Haltung gegenüber möglichen Intrigen in der Show.

Die Teilnehmer von "The Summit" müssen nicht nur ihre körperlichen Grenzen überwinden, sondern auch mit taktischen Spielchen klarkommen. Ansgar zeigte sich beim Gedanken an einen möglichen Verrat erstaunlich gelassen. "Das bleibt in der Show, es ist legitim, wenn jemand versucht, das Spiel zu gewinnen. Jeder ist für seine Art, das Spiel zu spielen, verantwortlich", erklärte der Fußballer. Diese Einstellung spricht für seine sportliche Fairness.

Abseits der Bildschirme ist Ansgar vielen als "weißer Brasilianer" bekannt – ein Spitzname, den er sich durch seine unkonventionelle Spielweise und seinen lockeren Lebensstil erworben hat. Nach seiner aktiven Karriere als Profifußballer genießt Ansgar die Aufmerksamkeit, die ihm durch Auftritte in diversen TV-Formaten zuteilwird. Seine Teilnahme an "The Summit" könnte eine weitere Gelegenheit für ihn sein, nicht nur sportlichen Ehrgeiz zu zeigen, sondern auch seinen Umgang mit Herausforderungen und internen Konflikten zu präsentieren.

Agentur filmcontact Ansgar Brinkmann, Ex-Fußballer und Teilnehmer bei "The Summit"

Amazon MGM Studios Der Cast von "The Summit"

Amazon Prime Video Der Cast von "The Summit"