Ansgar Brinkmann war bei "The Summit" ein Teamplayer

Der ehemalige Fußballer Ansgar Brinkmann (56) ist Teilnehmer des neuen Formats The Summit. In der Sendung geht es darum, den Gipfel eines Berges zu erklimmen und dabei das Preisgeld zu sichern. Im Gespräch mit Promiflash äußerte Ansgar, dass er sich selbst als echten Teamplayer sieht und betonte: "Ich bin ein Teamplayer. Natürlich muss man auch an sich selber glauben, damit man dem Team auch helfen kann."

Ansgar hob hervor, dass es ihm wichtig ist, die individuellen Stärken des Teams zu nutzen und Schwächen gemeinschaftlich zu überwinden. Der ehemalige Profisportler setzte bei "The Summit" alles daran, den Teamgeist zu fördern. "Fairplay ist wichtig. Jedem Respekt zollen, der sich diesem Abenteuer stellt und die Kräfte bündeln, damit alle so weit kommen, wie es irgendwie geht", erklärt er seine Philosophie für die Show.

Ansgar hatte schon während seiner sportlichen Karriere gezeigt, dass Teamwork für ihn eine Schlüsselrolle spielt. Er war stets dafür bekannt, nicht nur durch individuelle Leistungen zu glänzen, sondern auch seine Mitspieler zu motivieren und zu unterstützen. Seine Erfahrung aus dem Mannschaftssport übertrug er nun auf "The Summit". Seine Fans dürfen gespannt sein, ob er es mit seiner Einstellung bis auf den Gipfel geschafft hat.

Agentur filmcontact Ansgar Brinkmann, "The Summit"-Kandidat 2025

Amazon Prime Video Der Cast von "The Summit"

Amazon MGM Studios Der Cast von "The Summit"