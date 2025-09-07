Das dachte Nikola Glumac bei "Temptation Island" über Kim

Nikola Glumac (29) und Kim Virginia Hartung (30) genießen ihr Liebesglück in vollen Zügen. Die beiden Reality-TV-Stars wurden vor einigen Monaten ein Paar – an vielen gemeinsamen Höhen und Tiefen scheint ihre Beziehung gewachsen zu sein – inzwischen sind die beiden Dubai-Auswanderer unzertrennlich. Obwohl sie erst Ende 2024 zusammenkamen, kreuzten sich ihre Wege aber schon viel früher: 2022 bei Temptation Island, als Nikola noch mit seiner heutigen Ex-Frau Gloria Schwesinger (33) in der Sendung teilnahm und Kim dort als Verführerin auftrat. In einer aktuellen Instagram-Fragerunde verriet Nikola, wie er Kim damals wahrnahm: "Sie war für mich auf jeden Fall damals eine gefährliche Versuchung", ließ der Reality-Star seine Fans wissen. Dass sie später zusammenfinden würden, hätte er damals nicht erwartet.

Der Beginn ihrer Beziehung schien perfekt aufeinander abgestimmt zu sein, denn beide waren schon seit einiger Zeit Single und bereit, sich auf etwas Neues einzulassen. Nikola, bekannt für seine schlagfertigen Sprüche und sein selbstbewusstes Auftreten, fand Kim "echt nice" und erfreut sich heute umso mehr an ihrem gemeinsamen Leben. Mit den Worten "Am Ende ist alles so gekommen, wie es kommen sollte", betont Nikola, dass ihr heutiges Glück genau im richtigen Moment gekommen sei. Ihre Beziehung scheint ein weiterer Beweis dafür zu sein, dass die Liebe manchmal ungeplant und plötzlich ins Leben tritt, wenn die Zeit reif ist.

Dennoch scheint nicht jeder der Beziehung unkritisch gegenüberzustehen. Der Temptation Island V.I.P.-Teilnehmer Umut Tekin (28) äußerte sich in einer Instagram-Story besorgt über Kim. Er erhob schwere Vorwürfe gegen sie und riet Nikola, sich schnell von ihr zu distanzieren. Umut behauptete, Kim habe versucht, ihn zu verfluchen. Diese spannungsreiche Vergangenheit könnte einen Schatten auf das sonst so harmonische Bild der Beziehung von Nikola und Kim werfen. Ob diese Anschuldigungen tatsächlich Auswirkungen haben werden, werden die kommenden Monate zeigen. Bislang reagierte der gebürtige Serbe noch nicht öffentlich auf die Vorwürfe gegen seine Liebste.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, September 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Realitystar