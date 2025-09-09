Fame Fighting: Diese YouTube-Legenden kämpfen gegeneinander

Am 18. Oktober kommt es bei Fame Fighting 3 zu einem spektakulären Showdown zweier Legenden der deutschen YouTube-Szene: Andre Schiebler (34), bekannt aus der Gruppe "ApeCrime", trifft im Boxring auf Chris Manazidis, der als Teil von "Bullshit TV" neue Maßstäbe in der Internet-Unterhaltung setzte. Beide haben die Anfänge und die goldenen Zeiten von YouTube Deutschland entscheidend mitgeprägt und ziehen nun erneut die Aufmerksamkeit der Fans auf sich – dieses Mal mit Boxhandschuhen anstatt mit Kameras.

Andre, der nach dem Ende von "ApeCrime" seinen Fokus auf die Musik und die sozialen Medien gelegt hat, will bei dem Event eine ganz neue Seite von sich zeigen. Chris hingegen, der 2021 aus "Bullshit TV" ausgestiegen ist, hat seinen Platz im Rampenlicht durch Auftritte in Realityshows wie Kampf der Realitystars und Promis unter Palmen weiter gefestigt. Beide sind nicht nur bekannt für ihren Humor, sondern inzwischen auch für ihre sportliche Leidenschaft, was diesen Kampf zu einem spannenden Spektakel macht. Die Kontrahenten könnten kaum besser aufeinander abgestimmt sein, um die Fans zu begeistern.

Vor rund drei Wochen sorgte Andre mit seiner Teilnahme an Fame Fighting für eine echte Überraschung. Der Netz-Star erklärte damals gegenüber Bild: "Ich bin schon lange im Boxen und Kampfsport aktiv, und irgendwann kam der Punkt, an dem ich mir dachte: 'Warum nicht mal wirklich in den Ring steigen und herausfinden, wie es sich anfühlt?'" Für ihn sei die Anfrage von Fame Fighting die perfekte Gelegenheit gewesen, diese Frage zu beantworten.

IMAGO / Beautiful Sports Eugen Lopez, Erfinder von Fame Fighting

Instagram / andreschiebler André Schieble, deutscher YouTuber

IMAGO / Eibner Chris Manazidis, Realitystar