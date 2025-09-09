Jannik Kontalis macht sich öffentlich über Yeliz Koc lustig

Jannik Kontalis (29) ist entsetzt – und zwar von der Wiedersehensshow von Prominent getrennt. Auf Instagram teilt der Realitystar jetzt ein langes Statement, in dem auch seine Ex-Partnerin Yeliz Koc (31) ihr Fett wegbekommt. Jannik ist der Meinung, die Influencerin habe sich "selber hopps genommen". Angeblich seien Yeliz' Aussagen bei der Reunion widersprüchlich gewesen. Zuerst habe sie behauptet, der Grund der Trennung mit Jannik sei gewesen, dass er mit Männern geschrieben habe. "Nun hast du bestätigt, dass der Grund Paris war. Komisch", meint Jannik. Außerdem stellt er klar, dass der gepiepste Name "Leroy" gewesen sei. "Keine Ahnung, wer das sein soll. Ich glaube, du weißt selbst nicht, wer das sein soll", kommentiert er. Yeliz behauptete, dass ihr Ex und ein Comedian namens Leroy etwas miteinander gehabt hätten.

Doch damit nicht genug: In einem weiteren Seitenhieb zog Jannik Yeliz' überraschend frühes Ausscheiden im Dschungelcamp ins Lächerliche. "Wer ist denn nach nur zwei Tagen aus dem Dschungelcamp geflogen? Ach ja, das warst ja du", höhnt er und unterstellt ihr, alleine genauso langweilig zu sein wie er selbst. In seiner Kritik bleibt der einstige Make Love, Fake Love-Teilnehmer unnachgiebig und zeigt keinerlei Anzeichen von Versöhnungsbereitschaft. "Jeder weiß, dass du dich nur über Männer identifizierst. Du bist alleine genauso langweilig, wie ich [...]. Du bist bei Weitem nicht interessanter als ich alleine", schießt er weiter. Er behauptete zudem, Yeliz nach der Show persönlich auf gewisse Anschuldigungen angesprochen zu haben, worauf diese nur gelacht und ihm gesagt hätte: "Ach, lass mir doch meinen Spaß."

Erst vor Kurzem brachte eine wilde Partynacht mit Bill Kaulitz (36) neues Feuer in die Gerüchteküche rund um Jannik. Vor allem Yeliz sorgte hinterher mit ihrer öffentlichen Behauptung, Jannik stehe auf Männer, für Aufregung. Gegenüber RTL zeigte sich Jannik fassungslos und wütend: "Das ist halt Yeliz, ne. Das ist halt alles total unterirdisch. Hat vielleicht in der Sekunde nicht nachgedacht und outet da einfach jemanden, ohne zu wissen, ob der das will oder nicht. Das ist ja. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll."

Anzeige Anzeige

RTL Yeliz Koc und Jannik Kontalis bei "Prominent getrennt" 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jannikkontalis Yeliz Koc und Jannik Kontalis, TV-Stars

Anzeige Anzeige

Katrin Hautner / ActionPress Yeliz Koc und Jannik Kontalis, Realitystars

Anzeige