Kelly Osbournes Sohn ehrt Opa Ozzy (†) mit Fledermaus-Tribut

Kelly Osbourne (41) hat pünktlich zum Halloween-Wochenende einen Familienmoment geteilt, der Fans sofort an eine der berühmtesten Rocklegenden-Geschichten erinnerte. In einem TikTok-Clip zeigt die Sängerin ihren Sohn Sidney, der einer Stoff-Fledermaus den Kopf abbeißt – eine Hommage an seinen verstorbenen Großvater Ozzy Osbourne (†76). Kelly schrieb dazu: "Vom Größten gelernt, Papa!" Die Anspielung ist klar: Der Sänger riss 1982 bei einer Show in Des Moines einem auf die Bühne geworfenen Tier den Kopf ab. Auf das Video von Sidney folgte eine Welle der Begeisterung. Der Clip schlug im Netz sofort ein: Mehr als 437.000 Likes und unzählige Kommentare feierten das Mini-Remake – und die Hommage an den Mann, dessen Black-Sabbath-Look und düstere Bühnenauftritte längst Kult sind.

"Stell dir vor, dein Vater ist Sid Wilson von Slipknot und dein Großvater ist Ozzy. Er ist so süß", jubelte ein Fan auf TikTok. Ein anderer feixte: "Allein, dass ihr eine Fledermaus mit abnehmbarem Kopf habt, ist ikonisch." In seiner Autobiografie "I Am Ozzy" erinnerte sich die Rocklegende an diesen nun parodierten Moment allerdings mit gemischten Gefühlen: "Sofort fühlte sich etwas falsch an. Sehr falsch. Mein Mund war sofort voller warmer, schlotziger Flüssigkeit, dann zuckte der Kopf in meinem Mund." Im Gespräch mit BBC betonte er, es zuerst für ein Gummirequisit gehalten zu haben. Ozzy starb im Juli 2025 nach einem Herzstillstand, dennoch schwingt sein Vermächtnis in der Familie sichtbar mit – gerade an Halloween, einem Datum, das für viele eng mit dem "Prince of Darkness" verknüpft ist.

Hinter dem viralen Scherz steckt auch ein Stück Familiengeschichte. Kelly, die sich nach dem Tod ihres Vaters der Falknerei widmet, und ihr Liebster Sid Wilson (48) kennen sich bereits seit 1999, wurden allerdings erst 2022 ein Paar. Sidney, der nun seinen ganz eigenen Weg findet, an Opa zu erinnern, erblickte im Februar 2024 das Licht der Welt. Für viele Fans ist Ozzy seit Jahrzehnten ein Halloween-Symbol; nicht wenige verkleiden sich zu dieser Jahreszeit im ikonischen Black-Sabbath-Look des Sängers. Unter Kellys Clip häufen sich Kommentare, die auch ohne Kostüm eine familiäre Ähnlichkeit feiern: "Er sieht genau aus wie Ozzy! Sein kleines Gesicht ist exakt dasselbe", schrieb eine Nutzerin auf TikTok. So wird aus einem spielerischen Moment zu Hause ein liebevolles Andenken, das zeigt, wie sehr Ozzys Präsenz in den kleinen Ritualen der Familie weiterlebt – Dank Kellys Kreativität.

Getty Images Ozzy Osbourne und Kelly Osbourne in L.A. im Januar 2025

IMAGO / Icon Sportswire Ozzy Osbourne, Musiker

Getty Images Sid Wilson, Musiker

