Tränen-Drama: Edda Pilz leidet nach der Sommerhaus-Teilnahme

Tränenreicher Social-Media-Auftritt: Reality-TV-Star Edda Pilz sprach am Dienstagabend offen über ihre aktuelle Gefühlslage – unter Tränen. Gemeinsam mit ihrem Partner Michael Klotz nahm die Fitness-Influencerin an der neuen Staffel von Das Sommerhaus der Stars teil, doch gleich in der ersten Folge krachte es zwischen den beiden gewaltig. Offenbar hat Edda nun mit den Konsequenzen zu kämpfen, die ihre Teilnahme an dem Format mit sich bringt. Denn auch vonseiten ihrer Follower hagelte es teilweise Kritik an ihrem Verhalten ihrem Partner gegenüber. Ihren Fans gestand sie in einer Instagram-Videobotschaft: "Es wird momentan alles so ein bisschen zu viel und ich weiß nicht so ganz, wohin mit mir." Ihre Stimme bebte, als sie schilderte, wie sehr sie die Bilder ihrer Beziehung im Fernsehen belasten.

In dem Video erklärte Edda, dass sie ihre Teilnahme an der Show zwar nicht bereue, aber die Umstände der Beziehung für das Format nicht geeignet gewesen seien. "Ich hätte mit dieser Beziehung auf jeden Fall nicht ins Sommerhaus gehen dürfen", resümierte sie im Hinblick auf die öffentliche Darstellung ihrer Konflikte mit Micha. Die harschen Reaktionen ihrer Follower und der Druck, der mit der Ausstrahlung einhergeht, erschweren die Situation offenbar zusätzlich. In einem Statement auf Instagram forderte sie von den Kritikern, sich kein vorschnelles Urteil über die Beziehung, über die aktuell Trennungsgerüchte kursieren, zu erlauben. "Ich bin eigentlich ein harmoniebedürftiger Mensch und kann mir sowas selber gar nicht angucken", erklärte sie. Das Ganze habe sie "emotional überrollt": "Ich komme gerade aus diesem Loch nicht mehr raus." Edda versuche, sich jetzt mit Dingen zu umgeben, die sie glücklich machen.

Eddas ehrliches Geständnis kommt für ihre Fans nicht ganz überraschend, schließlich haben viele seit ihren ersten TV-Auftritten eine emotionale Seite an ihr schätzen gelernt. Die Reality-TV-Darstellerin, die ihren Durchbruch 2023 mit der Teilnahme an der Reality-TV-Show Are You The One? hatte, lässt ihre Community regelmäßig an ihrem Leben teilhaben. Aktuell muss sie sich online dafür rechtfertigen, dass Micha ihr in der Show vorwarf, sehr Handy- und Content-fixiert zu sein. "Wenn Männer für ihr Business hart arbeiten, wird das meistens gefeiert", argumentierte sie in ihrer Instagram-Story. "Wenn ich Zeit, Geld und Energie in meinen Content investiere, werde ich dafür belächelt." Eines ist sicher: Es bleibt spannend, wie sich die Ereignisse für sie und Micha im "Sommerhaus" weiterentwickeln werden.

Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Juli 2025

RTL / Stefan Gregorowius Edda Pilz und Michael, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2025

Instagram / edda.elisa Micha Klotz und Edda Pilz im Oktober 2024