So gut kommt Anne Wünsche auf Dating-Portalen an

Anne Wünsche (34) hat sich nach der Trennung von ihrem langjährigen Partner Karim El Kammouchi (36) entschieden, in Sachen Dating einen ersten neuen Schritt zu wagen. Die Social-Media-Persönlichkeit verriet im Gespräch mit BestFans, dass sie nun auf den Plattformen Tinder und Hinge unterwegs ist. Dort sucht sie allerdings nicht krampfhaft nach einer neuen Liebe, sondern betrachtet das Ganze eher als entspannenden Zeitvertreib. "Karim habe ich damals ja auch über Tinder kennengelernt, und daraus wurden sechs Jahre Beziehung und unser gemeinsamer Sohn", erklärte sie. Realen Treffen mit anderen Männern steht sie derzeit jedoch noch etwas skeptisch gegenüber.

Besonders positiv überrascht war Anne von der Resonanz auf ihr Dating-Profil. Während sie in ihren sozialen Netzwerken häufig mit negativen Kommentaren zu ihrem Job auf Plattformen wie OnlyFans und BestFans konfrontiert wird, machte sie bei Tinder und Hinge eine ganz andere Erfahrung: "Schon nach wenigen Stunden hatte ich hunderte Likes, inzwischen sind es über 4.700. Natürlich macht das etwas mit einem und es fühlt sich gut an, attraktiv für andere Männer zu sein." Besonders freut sie sich darüber, dass viele Männer offenbar kein Problem mit ihrer Tätigkeit haben, die sie in ihrem Profil ganz offen angibt. "Wer damit nicht umgehen kann, braucht erst gar nicht mit mir ins Gespräch einzusteigen", betonte sie selbstbewusst.

Privat befindet sich die dreifache Mutter derzeit in einer ungewöhnlichen Lebenssituation. Obwohl sie und Karim ihre Beziehung beendet haben, wohnen sie weiterhin unter einem Dach. Für Anne bedeutet diese Konstellation mitunter eine starke emotionale Belastung, da sie zwar zusammenleben, sich aber weitgehend aus dem Weg gehen. Während sie versucht, mit der Vergangenheit abzuschließen, öffnet sie sich auf den Dating-Plattformen vorsichtig für einen Neustart – bleibt dabei jedoch entspannt und abwartend. "Wenn der 'Richtige' kommt und ich es wirklich fühle, dann werde ich mich auch treffen", sagte die Influencerin zuversichtlich.

Imago Anne Wünsche, Oktober 2023

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Erotikmodel

Instagram / anne_wuensche Karim El Kammouchi und Anne Wünsche