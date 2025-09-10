So meistert Tom Holland Legasthenie und ADHS im Filmgeschäft

Tom Holland (29) hat nun Enthüllungen über seine persönlichen Herausforderungen gemacht, die nicht jeder mit ihm in Verbindung bringen würde. Der Schauspieler sprach in einem Interview mit IGN darüber, dass er mit Legasthenie und Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) diagnostiziert wurde. Diese Diagnosen stellen ihn vor besondere Schwierigkeiten, besonders wenn es darum geht, neue Rollen zu entwickeln. "Wenn man mir eine leere Leinwand gibt, kann das manchmal etwas einschüchternd sein", verriet Tom. Trotz dieser Hürden hat der Marvel-Star Wege gefunden, kreativ zu bleiben und seine innere Spielfreude zu nutzen, um sich auf seine darstellerischen Aufgaben vorzubereiten.

Der Schauspieler, der bald in "Spider-Man 4" zu sehen ist, betonte besonders die Bedeutung von Spiel und Kreativität in seinem Alltag. Er erzählte, dass solche Aktivitäten ihm helfen, die eigenen Grenzen zu überwinden und kreativ zu denken. "Jede Möglichkeit, sich mit etwas zu beschäftigen, das einen dazu zwingt, kreativ zu sein und außerhalb des Rahmens zu denken, ist wertvoll", sagte er im Interview. Zudem äußerte der junge Schauspieler, dass das Überwinden dieser Herausforderungen nicht nur im Beruf wichtig sei, sondern auch in anderen Lebensbereichen.

Bereits in der Vergangenheit hatte Tom offen über seine Legasthenie gesprochen, die laut ihm vor allem seine Rechtschreibung betrifft. Schon als Kind musste er wegen seiner Legasthenie hart arbeiten. Doch mit der Unterstützung seiner Eltern Dominic und Nikki hat er es geschafft, diese Herausforderung zu meistern. "Meine Eltern sagten immer: 'Solange du dein Bestes gibst'", erzählte der "Cherry"-Star im Juli 2023 im Podcast "On Purpose". Toms Entschlossenheit und seine Freude an der Kreativität haben ihn zu einem Vorbild für viele gemacht, die ähnliche Hürden überwinden müssen.

Getty Images Tom Holland, Juli 2025

ActionPress Tom Holland in "Spider-Man: Far From Home"

IMAGO / NurPhoto Tom Holland, Schauspieler