Großer Schock: Emma Fernlund wurde auf Ibiza "fast entführt"

Emma Fernlund (24) ist vor Kurzem nach Ibiza ausgewandert, um dort ein neues Kapitel ihres Lebens zu beginnen. Doch die sonnige Mittelmeerinsel wurde für die Reality-TV-Bekanntheit zum Schauplatz eines wahren Albtraums. Wie Emma auf Instagram berichtet, erlebte sie eine beinahe Entführung, die ihr schwer zusetzte. Nach einer langen Clubnacht seien sie und ihre Freunde gegen sechs Uhr morgens in ein Taxi gestiegen – doch anstatt sie sicher nach Hause zu bringen, fuhr die Fahrerin absichtlich in die falsche Richtung und verriegelte die Türen des Wagens. "Sie ist nicht zu uns nach Hause gefahren, sondern ist links abgebogen und fuhr Richtung Highway", schildert Emma die schockierenden Momente.

Die Situation eskalierte, als die Gruppe offenbar verzweifelt versuchte, die Fahrerin zur Umkehr zu bewegen. Auf Spanisch lieferten sich Emmas Freunde eine laute Diskussion mit der Frau, während Emma selbst von Panik und Übelkeit übermannt wurde. Die Spannung im Auto erreichte ihren Höhepunkt, als ein Freund von Emma schließlich ins Lenkrad griff, um das Fahrzeug zum Stoppen zu bringen. Der Albtraum endete, als derselbe Freund die Handbremse zog und es der Gruppe gelang, das Taxi zu verlassen und in Sicherheit zu flüchten. "Ich habe keine Ahnung, was das war und was die Frau wollte...", fasst Emma ihren Schock zusammen.

Emma überraschte ihre Fans erst vor knapp einer Woche mit den Auswanderungsneuigkeiten. In einem Clip auf Instagram berichtete sie von ihrer letzten Nacht in Deutschland und ihren Plänen für Ibiza. "Baddie goes Balearic – ich habe es wirklich gemacht und bin nach Ibiza ausgewandert", schrieb sie glücklich. Seither nimmt sie ihre Follower Schritt für Schritt bei ihrem neuen Lebensabschnitt mit und präsentierte unter anderem bereits ihre neue Bleibe: Für knapp 4.500 Euro im Monat wohnt Emma in einer einfachen Zweizimmerwohnung auf der sonnigen Insel.

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund im September 2025

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Reality-TV-Bekanntheit

