Taylor Swift und Travis Kelces Hochzeit wird kein Spektakel

Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) haben vor kurzem ihre Verlobung öffentlich gemacht, doch ihre Hochzeit soll kein großes Event werden. "Es wird definitiv eine private Angelegenheit und kein Spektakel", verriet eine Quelle jetzt gegenüber dem People Magazine. Das Paar, das seit zwei Jahren zusammen ist, möchte den besonderen Moment im Kreis enger Familie und Freunde feiern. Die 35-jährige Sängerin soll überglücklich sein: "Es ist alles einfach perfekt", so die Quelle. Den einzigartigen Antrag dokumentierten die beiden mit süßen Fotos auf Instagram und kommentierten diese humorvoll mit: "Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten."

Die Verlobung markiert den Höhepunkt einer ereignisreichen Phase für das prominente Paar. Während Travis kürzlich in seine 13. NFL-Saison mit den Kansas City Chiefs gestartet ist, arbeitet Taylor an ihrem neuen Album "The Life of a Showgirl", das am 3. Oktober erscheinen soll. In Travis' "New Heights" Podcast verriet die Popsängerin, dass das Album die emotionale Achterbahnfahrt ihrer Tournee widerspiegelt. Travis, der durch seine Familie viel Unterstützung erfährt, genießt die Aufmerksamkeit, die seine Beziehung mit Taylor mit sich bringt. "Es hat wirklich Spaß gemacht, allen zu erzählen, mit wem ich den Rest meines Lebens verbringen werde", sagte Travis zu seinem Co-Moderator und Bruder Jason Kelce (37).

Die Hochzeitsplanungen der beiden laufen inzwischen behutsam an. Ein möglicher Ort für die Trauung ist Taylors Anwesen in Rhode Island, das laut Daily Mail bereits Kulisse für legendäre Feierlichkeiten war. Doch auch ohne große Show ist die Aufregung groß: Besonders Travis' Familie zeigt sich begeistert von der Verlobung. Seine Schwägerin Kylie erzählte bei Good Morning America freudig, dass ihre Töchter sich über eine neue Tante freuen und bereits jetzt von Taylor schwärmen. Die Aussicht auf ihre Hochzeit verspricht, das nächste Highlight in der aufregenden Geschichte des Paares zu werden.

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, Februar 2024

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce

