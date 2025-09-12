PR-Gag? Cardi B verkauft ihr neues Album auf der Straße

Cardi B (32) hat gleich doppelten Grund zur Freude: Vor wenigen Tagen wurde sie in einem Zivilprozess vor einer Jury in Kalifornien freigesprochen. Die Vorwürfe der Körperverletzung aus dem Jahr 2018 wurden als unbegründet abgewiesen, womit ihr eine Entschädigungszahlung erspart bleibt. Doch damit nicht genug: Pünktlich zum Release ihres neuen Albums "Am I The Drama?" sorgt die Musikerin mit einer originellen und humorvollen Marketingaktion für Aufsehen. Auf Instagram postete sie ein Video, in dem sie CDs und Vinylplatten ihres Albums auf einer Decke ausbreitet und auf der Straße verkauft.

Unterlegt mit Musik von Reggae-Ikone Bob Marley (†36) zeigt sich Cardi B bestens gelaunt und schreibt dazu: "Mein Label sagte, ich muss auf die Straße gehen und dieses Album verkaufen." In weiteren Szenen hält sie mitten im Straßenverkehr ihr Album in die Höhe. Der ungewöhnliche PR-Gag schlug sofort ein: Innerhalb kürzester Zeit wurde das Video über 35 Millionen Mal aufgerufen, und Fans loben in den Kommentaren besonders ihre unkonventionelle und authentische Art. Viele sehen in Cardi B gerade wegen solcher Aktionen eine der unterhaltsamsten Persönlichkeiten der Musikbranche.

Die zweifache Mutter ist bekannt für ihre kreative Herangehensweise und ihre Nähe zur Community. Dass sie selbstironisch auftreten kann, hat sie schon mehrfach bewiesen – sei es durch spontane Social-Media-Beiträge oder Interviews. Obwohl sie mit Hits wie "Bodak Yellow" oder "WAP" riesige Erfolge feierte, zeigt sie sich oft bewusst bodenständig. Auch langfristige Entscheidungen, wie ihre Absage der Super Bowl-Halbzeitshow, unterstreichen diesen Ansatz. Mit ihrem neuen Album und der kreativen Vermarktung beweist Cardi B erneut, dass sie ihre Karriere und öffentliche Wahrnehmung fest in der Hand hat.

