Urteil da: Cardi B gewinnt Prozess gegen Ex-Sicherheitskraft

Es ging um satte 20,6 Millionen Euro: Cardi B (32), die gebürtig Belcalis Marlenis Almánzar heißt, hat den Zivilprozess gegen eine ehemalige Sicherheitsmitarbeiterin in Los Angeles gewonnen. Der Rapperin wurde vorgeworfen, Emani Ellis im Jahr 2018 während eines Vorfalls vor einer Arztpraxis in Beverly Hills angegriffen, bespuckt und rassistisch beleidigt zu haben. Am Dienstag entschied eine einstimmige Jury, dass sie für diese Anschuldigungen nicht haften muss. Cardi B, die während des Vorfalls schwanger war, hat die Vorwürfe stets bestritten und betont, dass es kein physisches Aufeinandertreffen gegeben habe. "Ich habe diese Frau nicht angefasst. Dieses Mal werde ich nett sein", resümierte sie vor dem Gerichtsgebäude zu Reportern, wie People berichtete. Nach dem Urteil forderte Cardi B, die sich kürzlich mit einer weiteren Klage konfrontiert sah, ihre Fans auf, Emani Ellis und deren Familie unbehelligt zu lassen.

Im Verlauf des einwöchigen Prozesses legten sowohl Cardi B als auch ihr Anwalt dar, dass es sich um ein rein verbales Aufeinandertreffen gehandelt habe. Ihr Anwalt argumentierte, dass Ellis die Konfrontation selbst provoziert habe, indem sie Cardi B während eines Arztbesuchs gegen deren Willen gefilmt habe. Darüber hinaus betonte ein Arzt des Beverly Hills-Büros, dass es keinen physischen Angriff auf Ellis gegeben habe. Ellis, die seit 2020 versucht hatte, eine Entschädigung vor Gericht zu erwirken, behauptete dennoch, durch einen Kratzer schwer verletzt worden zu sein. Die Jury lehnte jedoch sämtliche Forderungen ab. "Wenn das nächste Mal jemand versucht, eine leichtfertige Klage gegen mich zu erheben, werde ich Gegenklage einreichen", warnte die Musikerin im Interview mit den Reportern vor Ort und sprach – ganz die alte Cardi B – eine saftige Drohung aus. "Ich werde dich dafür bezahlen lassen, denn das ist nicht in Ordnung."

Während des Prozesses präsentierte Cardi B ihre Sicht der Dinge mit Humor und schlagfertigen Antworten. Mit ihrer provokanten Art und messerscharfen Zunge brachte die Musikerin den Gerichtssaal mehr als einmal zum Lachen – sehr zur Freude ihrer Fans, die in den sozialen Netzwerken bereits Parallelen zu einem Comedy-Sketch ziehen. Die dreifache Mutter erlangte 2015 erstmals größere Aufmerksamkeit durch ihre Teilnahme an der Reality-Show "Love & Hip Hop: New York". Ihren musikalischen Durchbruch feierte sie zwei Jahre später – mit "Bodak Yellow", dem Song, der direkt an die Spitze der US-Charts stürmte. Es folgten weitere Hits wie "WAP" und "I Like It". Privat genießt Cardi B während der laufenden Scheidung von Rapper Offset (33) die Zeit mit ihren Kindern und ihrem neuen Freund, dem US-Football-Spieler Stefon Diggs.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cardi B im September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / iamcardib/?hl=en Cardi B, Kinder Kulture und Wave sowie Offset begrüßen neues Familienmitglied, September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / iamcardib Cardi B und Stefon Diggs im Juni 2025