Selena Gomez sicher: Benny hätte sie früher nicht gemocht

Selena Gomez (33) steht kurz davor, Benny Blanco (37) das Jawort zu geben, doch in einem ehrlichen Interview enthüllte sie kürzlich, dass die Beziehung der beiden vor fünf Jahren nicht möglich gewesen wäre. Die Sängerin erklärte, dass weder sie noch Benny damals an dem Punkt in ihrem Leben gewesen seien, um eine gesunde Partnerschaft zu führen. Selena verriet, dass ihr zukünftiger Ehemann oft sage: "Warum haben wir so viel Zeit verschwendet?", woraufhin sie antworte: "Du hättest mich damals nicht gemocht. Ich war überall und nirgends." Sie betonte gegenüber Allure: "Ich glaube nicht, dass ich auch nur ansatzweise reif genug gewesen wäre."

Nach ihrer Trennung von Justin Bieber (31) im Jahr 2018 habe sie viele Lektionen über sich selbst gelernt, die sie heute zu einer besseren Partnerin gemacht hätten. Selena, die Benny 2023 näherkam, nachdem sie bereits zuvor musikalisch zusammengearbeitet hatten, erklärte weiter, dass der Musiker eine äußerst positive Wirkung auf ihr Leben habe. "Er macht mich sehr normal", schwärmte die Schauspielerin und bezeichnete Benny als einen der bodenständigsten Menschen, die sie kenne. Nach eigenen Angaben waren es zunächst ihre Freundschaft und Bennys charmante Eigenheiten, die dazu führten, dass aus den beiden schließlich ein Paar wurde. Ihre Verlobung feierten sie im Dezember 2024, und die Vorbereitungen für ihre Hochzeit im malerischen Montecito laufen bereits auf Hochtouren.

Selena zeigte sich zudem sehr ehrlich, als sie nicht nur über die glücklichen Stunden, sondern auch über die Schattenseiten ihrer Karriere sprach. "Ich habe in meinem Leben mit vielen Gewichtsproblemen zu kämpfen gehabt, und das ist etwas, worauf ich sehr empfindlich reagiere", verriet die Künstlerin offen im Gespräch mit Allure. Trotz aller Erfolge im Rampenlicht muss sie nicht nur mit dem ständigen Druck von außen, sondern auch mit gesundheitlichen Problemen umgehen. Nach ihrer Nierentransplantation 2017 leidet die Künstlerin weiterhin an den Folgen und hat mit der Krankheit Lupus zu kämpfen. "Man muss einfach bereit sein, daran zu arbeiten, und das kann schwierig sein", gab Selena zu.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Cinema Publishers Collection Selena Gomez und Benny Blanco, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Bieber und Selena Gomez bei einem Event im Jahr 2011

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez in Los Angeles, Oktober 2024