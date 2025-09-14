Emmy Russ hat bei "The Summit" strategisch aussortiert

Emmy Russ (26) steht bei der Show The Summit im Rampenlicht – einem packenden Reality-Format, in dem eine Gruppe Prominenter gemeinsam versucht, einen Berg zu erklimmen. Doch der Weg zum Gipfel hat seinen Preis: Nach jeder Etappe muss ein Teilnehmer die Gruppe verlassen – ein kräftezehrendes Spiel, das nicht nur Kondition, sondern auch strategisches Denken erfordert. Im Interview mit Promiflash zeigte sich Emmy, bekannt aus diversen TV-Formaten, von ihrer überlegten Seite: "Ich glaube, wen man wann rauswählt, kommt immer auf das Gesamtpaket an", erklärte sie und gab damit Einblick in ihre Taktik.

Für Emmy zählt in diesem Wettbewerb vor allem, wie sehr sich jemand für die gemeinsame Million einsetzt. Leistung und Einsatz des Einzelnen stehen für sie klar über jedem Promi-Status: "Es ist eigentlich egal, ob du jetzt Schauspieler, Realitystar oder Koch bist. Ich glaube, man muss einfach strategisch aussortieren", betonte sie. Ihre pragmatische Haltung zeigt, wie ernst sie die Show nimmt. Emmy ist überzeugt, dass nur durch kluges und strategisches Handeln sowohl der Gipfel als auch der damit verbundene Gewinn erreichbar sind. Ob sie sich mit dieser nüchternen Analyse in der Show eher Verbündete oder Gegner schafft, bleibt abzuwarten.

Emmy, die durch zahlreiche Reality-Formate bekannt wurde, ist für ihre ungeschönte Ehrlichkeit berüchtigt. Mit ihrer direkten Art polarisiert sie nicht nur beim Publikum, sondern sorgt auch innerhalb der Shows regelmäßig für Diskussionen. Abseits der Kameras gilt sie als ehrgeizig und zielstrebig – Eigenschaften, die sich auch in ihrer Teilnahme an "The Summit" widerspiegeln. Die gebürtige Hamburgerin lässt stets erkennen, wie sehr sie Herausforderungen liebt, selbst wenn diese schwierige Entscheidungen verlangen.

