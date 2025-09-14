Naiv? Emmy Russ bereitete sich nicht auf "The Summit" vor

Emmy Russ (26) hat sich auf ein echtes Abenteuer eingelassen! Die Reality-Darstellerin nimmt an der neuen Show The Summit teil, die Prominente vor eine besondere Herausforderung stellt: Sie müssen einen Berg erklimmen und dabei Disziplin wie auch Fitness unter Beweis stellen. Doch Emmy zeigte sich überraschend unbeeindruckt von dem anspruchsvollen Konzept. Im Gespräch mit Promiflash gestand sie: "Ich bereite mich nie auf irgendwelche Shows vor." Genau das könnte ihr diesmal zum Verhängnis werden – denn nur, wer es bis ganz nach oben schafft, hat die Chance auf ein Preisgeld von bis zu einer Million Euro.

Ohne Vorbereitung in eine noch unbekannte Show zu starten, brachte für Emmy einige Tücken mit sich. "Die Show gab es so noch nicht bei uns in Deutschland, dementsprechend gehst du da wirklich ein bisschen blind rein", erklärte sie. Besonders überraschend sei für sie gewesen, dass sie dazu aufgefordert wurde, Bikinis einzupacken, obwohl es keine Gelegenheit gab, diese zu tragen. Trotz des fehlenden Trainings zeigt sich Emmy jedoch zuversichtlich: "Ich schaffe es sowieso immer weit in den Shows." Ihre Einstellung und ihre bisherige Reality-TV-Erfahrung scheinen ihr das nötige Selbstvertrauen zu geben, um auch diese Herausforderung gelassen anzunehmen.

Emmy Russ ist seit ihren ersten Auftritten in der Reality-TV-Welt für ihren Mut, ihre Spontaneität und ihren Ehrgeiz bekannt. Bereits in Formaten wie Promi Big Brother oder Beauty & The Nerd konnte sie ihre Ausdauer und Cleverness unter Beweis stellen und sich einen Namen in der Szene machen. Ihre Fans schätzen ihre authentische Art und ihre Fähigkeit, sich auch in unvorhergesehenen Situationen zu behaupten. Ob sie diese Stärke auch bei "The Summit" zeigen und den Gipfel erklimmen wird, bleibt für ihre Fans mit Spannung zu verfolgen.

Anzeige Anzeige

IMAGO / BOBO Emmy Russ, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Amazon MGM Studios Emmy Russ, "The Summit"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Realitystar

Anzeige