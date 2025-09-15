Darum verpasste Sylvie Meis den Geburtstag von Sohn Damian

Aufgrund ihrer Verpflichtungen als Moderatorin der zweiten Staffel von "Love Island VIP" musste Sylvie Meis (47) den 19. Geburtstag ihres Sohnes Damian van der Vaart (19) in diesem Jahr aus der Ferne feiern. In einem Interview mit Promiflash gab die Moderatorin zu, dass sie dies sehr bewegte: "Zum allerersten Mal konnte ich nicht bei Damians Geburtstag sein. Das war für mich mega schwierig." Doch um den besonderen Tag zumindest virtuell gemeinsam zu erleben, setzten Mutter und Sohn auf ausgiebige Facetime-Gespräche. Direkt nach ihrer Rückkehr organisierte Sylvie eine Geburtstagsreise nach Ibiza, um das Jubiläum nachzufeiern.

Damian, der mittlerweile als Profifußballer Karriere macht, zeigte großes Verständnis für die Situation seiner Mutter. Sylvie, die den Standort ihres Sohnes mithilfe von Apps verfolgen kann, erklärte, dass beide mit ähnlichen Herausforderungen durch ihre Berufe zu kämpfen hätten: "Er weiß auch als Profifußballer, dass es nun mal Termine gibt, die man nicht verschieben kann." Sylvie betonte, wie stolz Damian auf sie sei, und erzählte weiter, dass er selbst nie erwarten würde, dass sie ihre beruflichen Verpflichtungen hinten anstellt, da dies in seiner eigenen Karriere auch nicht möglich ist.

Die enge Bindung zwischen Sylvie und Damian scheint trotz der manchmal erforderlichen räumlichen Trennung ungebrochen. Damian, der damals in Amsterdam lebte, und Sylvie, die in Hamburg arbeitet, sind es gewohnt, Lösungen zu finden, um in Kontakt zu bleiben. Sylvie spricht immer wieder voller Stolz über ihren Sohn und seine Entwicklung. Seit der Scheidung von Rafael van der Vaart (42) liegt ihr Fokus darauf, eine liebevolle und unterstützende Mutter zu sein, und dieser Einsatz zeigt sich in ihrem harmonischen Verhältnis zu Damian, das auch beruflichen Herausforderungen standhält.

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis und ihr Sohn Damian

Instagram / sylviemeis Moderatorin Sylvie Meis mit ihrem Sohn Damian

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis und Damian van der Vaart, Juli 2023 auf Ibiza

