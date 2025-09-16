Behandlung: Brenda Brinkmanns Zahnlücke machte sie unsicher

Brenda Brinkmann, bekannt aus Reality-TV-Formaten wie Too Hot To Handle: Germany und Villa der Versuchung, hat sich einen lang ersehnten Wunsch erfüllt. In der Zahnarztpraxis Evident in Esslingen am Neckar ließ sich die TV-Persönlichkeit von Zahnärztin Julia Thiel-Maier und Zahntechniker Kersten Maier ihre Zahnlücke schließen. Im Gespräch mit Promiflash erklärte Brenda, dass die Zahnlücke ihr Selbstbewusstsein beeinträchtigt habe. "Ich habe mich immer sehr unsicher gefühlt. Das hat unterbewusst immer viel mit mir gemacht: Ich habe weniger gelächelt oder immer darauf geachtet, wie ich spreche, damit man die Zahnlücke nicht sieht", gab Brenda offen zu.

Der Eingriff markiert einen Wendepunkt für die Reality-TV-Bekanntheit, die ihre Zahnlücke nie richtig annehmen konnte. "Ich finde, dass Zähne auch was mit Gepflegtheit zu tun haben. Wenn die Zähne nicht schön aussehen, auch wenn du gepflegt bist, wirkst du immer sehr ungepflegt – das passt nicht zu meinem äußeren Erscheinungsbild", erklärte Brenda ihre Beweggründe im Gespräch mit Promiflash weiter. Schmerzen hatte sie durch die Lücke zwar nie, doch das unsichere Gefühl begleitete sie schon ihr Leben lang. Die Behandlung verlief erfolgreich, und Brenda strahlt nun ohne Hemmungen – ein großer Schritt für ihre persönliche Zufriedenheit.

Brendas Umfeld reagierte ebenfalls begeistert auf die Veränderung. Freunde und Familie freuen sich sehr mit ihr über das neue Lächeln und zeigten großes Interesse an der Behandlung. "Die wollen alle Feedback von mir haben und dann auch hier hinkommen", verriet die Reality-TV-Darstellerin lachend. Brenda hat durch die ästhetische Veränderung nicht nur einen Teil ihres Selbstbewusstseins zurückgewonnen, sondern zeigt auch, wie wichtig es ist, sich in der eigenen Haut wohlzufühlen.

Dennis Schick Brenda Brinkmann in der Zahnarztpraxis Evident in Esslingen am Neckar

Dennis Schick Kersten Maier, Brenda Brinkmann und Julia Thiel-Maier, September 2025

