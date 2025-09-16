Brenda Brinkmann freute sich über Jimi Blues Verhaftung

Jimi Blue Ochsenknecht (33), der kürzlich wegen einer unbezahlten Hotelrechnung drei Wochen hinter Gittern verbrachte, hat seine Strafe mehr als verdient – dieser Meinung ist zumindest Reality-Sternchen Brenda Brinkmann, die gemeinsam mit dem Schauspieler in der Show Villa der Versuchung zu sehen war. Im Interview mit Promiflash spricht Brenda offen aus, was sie von dem Schauspieler hält: "Er macht auf Moralapostel in der Villa und selbst verbrät er knapp 20.000 Euro im Hotel und zahlt seine Rechnung nicht." Dass er dafür nun zur Rechenschaft gezogen wurde, bezeichnet die ehemalige Too Hot to Handle-Teilnehmerin als Karma.

Brenda und Jimi hatten während der gemeinsamen Zeit in der TV-Show oft Konflikte, die offenbar deutliche Spuren hinterlassen haben. Sie kritisierte ihn schon während des Formats scharf für sein Verhalten, als er immer wieder zur Sparsamkeit aufrief und allzu verschwenderische Teilnehmer ermahnte. Dafür hat Brenda heute noch weniger Verständnis. Obwohl sie selbst kein Kind von Traurigkeit sei, hätten Jimis Verfehlungen und seine Versuche, alles geheimzuhalten, ein gänzlich anderes Maß angenommen: "Jeder hat ja Leichen im Keller – aber so eine Leiche?", fragt sie sich im Interview kopfschüttelnd.

Die Reality-TV-Darstellerin hat sich in der Vergangenheit durch ihre direkte Art hervorgetan, was sie bei den Zuschauern sowohl beliebt als auch umstritten machte. In der Sendung "Villa der Versuchung" waren sie und Jimi wegen ihrer oft hitzigen Wortgefechte ein zentrales Gesprächsthema. Trotz oder gerade wegen ihrer zwischenmenschlichen Spannungen konnten beide durch ihre Teilnahme in der Show ihre mediale Präsenz verstärken. Ob Jimi auf ihre Kommentare reagieren wird oder die Angelegenheit lieber schweigend übergeht, bleibt abzuwarten.

Brenda Brinkmann und Jimi Blue Ochsenknecht

"Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Jimi Blue Ochsenknecht

Brenda, "Too Hot To Handle: Germany"-Kandidatin

