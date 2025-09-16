Nadja Großmann wehrt sich gegen Serkan Yavuz' Vorwürfe

Bei der Reality-TV-Show "The Power" krachten Nadja Großmann und Serkan Yavuz (32) bei ihrem ersten Aufeinandertreffen heftig aneinander. Der Reality-TV-Star wirft Nadja vor, ihn ganz bewusst mit Aussagen über seine Ex Samira Yavuz (31) aus dem Konzept gebracht zu haben. Ohne Kontakt zur Außenwelt habe er nicht einordnen können, was die Mutter seiner Kinder über ihn nach außen trägt oder nicht – dies habe ihn "kaputtgemacht".

In einer ausführlichen Instagram-Story setzt Nadja sich nicht nur gegen die Anschuldigungen zur Wehr, sondern gibt auch ihre Analyse zu Serkans Verhalten ab. Die Ex-Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmerin wirft dem 32-Jährigen vor, die Verantwortung für sein Handeln stets auf andere abzuwälzen. "Für deine Taten bist ausschließlich du selbst verantwortlich", schreibt sie und kritisiert seine vermeintlichen Widersprüche, die mittlerweile schwer nachvollziehbar seien. Besonders deutlich wurde Nadja, als sie Serkans Vorgehen als durchschaubar und manipulativ bezeichnete: "Diese ständigen Manipulationen in deinem Podcast, mit denen du dich selbst immer wieder ins bessere Licht rücken willst - sie sind einfach nur durchschaubar und peinlich."

Serkan ging seiner Noch-Ehefrau Samira mehrfach fremd. Die Ehe der beiden scheiterte aufgrund seiner diversen Seitensprünge vier Wochen vor den Dreharbeiten zu "The Power". Und obwohl der zweifache Vater seit der Trennung versichert, an sich zu arbeiten zu wollen, um die Ehe zu retten, kam es in der Show zum Kuss zwischen ihm und Reality-TV-Bekanntheit Emma Fernlund (24). Den Kuss rechtfertigte er mit seinem alkoholisierten Zustand.

Collage: RTL, ActionPress / Barbara Insinger / Future Image Collage: Nadja Großmann und Serkan Yavuz

Instagram / serkan_yavuz Nova, Samira, Serkan und Valea Yavuz im Mai 2025

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Reality-TV-Star