Cardi B ist während ihres Gerichtsprozesses eingeschlafen

Cardi B (32) hat für Wirbel gesorgt, als sie während eines Zivilverfahrens vor laufenden Kameras im Gerichtssaal eingeschlafen sein soll. Die Rapperin, die derzeit mitten in der Veröffentlichung ihres zweiten Studioalbums "Am I the Drama?" steckt, gab nun offen zu, dass sie tatsächlich ein Nickerchen gemacht habe – aus gutem Grund. In der "Jennifer Hudson Show" erklärte sie am Montag das Szenario: "Ich hatte eine lange Nacht. Ich habe versucht, wach zu bleiben, aber ich konnte einfach nicht. Ich war so müde." Die Grammy-Gewinnerin begründete das mit ihrem stressigen Terminplan und den Vorbereitungen für die Albumveröffentlichung.

Im Gerichtssaal drehte sich alles um eine Klage aus dem Jahr 2020, die von der Sicherheitskraft Emani Ellis eingereicht wurde. Ellis warf Cardi B vor, sie 2018 außerhalb einer Arztpraxis in Beverly Hills körperlich angegriffen zu haben. Die Künstlerin, die zu der Zeit mit ihrem ersten Kind schwanger war, bestritt die Vorwürfe und betonte, dass es sich lediglich um eine verbale Auseinandersetzung gehandelt habe. Kurz nach dem Start des Prozesses am 2. September wurde Cardi B jedoch von sämtlichen Vorwürfen freigesprochen. Im Anschluss bezeichnete sie die Klage als "frivol" und erklärte bei einer Pressekonferenz: "Ich habe diese Frau nicht berührt."

Doch nicht nur im Gerichtssaal, sondern auch abseits davon sorgte die Musikerin zuletzt für Furore. Passend zum Release von "Am I the Drama?" überraschte sie ihre Fans mit einer ungewöhnlichen Marketingaktion. Auf Instagram postete sie ein Video, in dem sie CDs und Vinylplatten ihres neuen Albums auf einer Decke ausbreitete und auf der Straße verkaufte. Dabei wirkte sie bestens gelaunt und schrieb: "Mein Label sagte, ich muss auf die Straße gehen und dieses Album verkaufen." Innerhalb weniger Stunden erreichte der Clip über 35 Millionen Aufrufe.

