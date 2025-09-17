Hollywood-Legende Robert Redford (†89) verstarb kürzlich friedlich in seinem Haus in Utah, wie seine Agentur bekanntgab. Der Schauspieler, der durch Filme wie "Zwei Banditen" und "Der Clou" unsterblich wurde, hatte stets Wert auf ein Leben abseits des Rampenlichts gelegt. Erst durch Roberts Tod rückt seine deutsche Ehefrau ins Rampenlicht: Die Malerin Sibylle Szaggars aus Hamburg und der Hollywood-Star heirateten 2009 in einer kleinen, intimen Zeremonie.

Laut Focus begann die Liebe zwischen Robert und Sibylle in den 1990er-Jahren, als sie sich im Wintersportort Sundance in Utah begegneten, wo Robert das berühmte Filmfestival gründete. Lange Zeit waren die beiden nur befreundet, bis ihre Beziehung schließlich eine romantische Wendung nahm. In Sibylles Heimat wurde das Paar fernab vom Blitzlichtgewitter und Trubel Hollywoods von einem protestantischen Pfarrer getraut. Die Verbindung zum Wasser und die regelmäßigen Besuche bei Sibylles Familie sorgten dafür, dass die Stadt Hamburg einen besonderen Platz in ihrem gemeinsamen Leben einnahm.

Neben seiner beeindruckenden Filmkarriere wird auch Roberts Engagement im Umweltschutz und sein Einfluss auf Generationen von Filmschaffenden in Erinnerung bleiben. Seine Ehe mit der Hamburger Künstlerin zeigt, wie sehr Robert nach einem privaten, authentischen Leben außerhalb des Rampenlichts strebte. Seine Frau hat bisher kein offizielles Statement zu seinem Tod abgegeben.

Getty Images Robert Redford, Schauspieler und Regisseur

Getty Images Robert Redford und seine Frau Sibylle Szaggars in New York, 2004

