Startdatum der Ozzy Osbourne-Doku endlich bekannt gegeben

Die lang erwartete Dokumentation "Ozzy: No Escape From Now" über den kürzlich verstorbenen Musiker Ozzy Osbourne (†76) feiert am 7. Oktober Premiere auf Paramount+. Laut Deadline wurde der Film in enger Zusammenarbeit mit der Osbourne-Familie produziert und bietet intime Einblicke in das späte Leben und die Herausforderungen des Musikers. Ein zentrales Thema der Doku ist der schwere nächtliche Sturz von Ozzy im Jahr 2019 und die darauffolgenden gesundheitlichen Komplikationen, die ihn dazu zwangen, seine Abschiedstour abzusagen.

Neben Ozzys gesundheitlichem Kampf, einschließlich der Diagnose Parkinson und der damit verbundenen Schmerzen, wird auch sein letzter großer Erfolg thematisiert: ein Black-Sabbath-Reunion-Konzert wenige Wochen vor seinem Tod im Juli 2025 in seiner Heimatstadt Birmingham. Die BBC hatte ebenfalls eine Dokumentation namens "Coming Home" über Ozzys Leben geplant, verschob diese jedoch kurz nach seinem Tod im Juli, um "die Wünsche der Familie zu respektieren". Diese BBC-Dokumentation, die ursprünglich direkt nach der Ausstrahlung des Paramount+-Films erscheinen sollte, hat bislang kein neues Veröffentlichungsdatum.

Ozzy hatte stets eine enge Bindung zu seiner Familie. Trotz der Kameras, die durch MTVs The Osbournes Anfang der 2000er das Familienleben chaotisch und schrill darstellten, bewiesen die Familienmitglieder immer wieder, wie wichtig sie einander sind. Diese Verbundenheit zieht sich auch durch die neue Doku, die nicht nur den Musiker, sondern auch den Familienmenschen Ozzy zeigt. Neben seiner Frau Sharon (72) kommen auch die drei gemeinsamen Kinder Aimee (42), Kelly (40) und Jack (39) zu Wort. In Interviews greifen sie persönliche Momente auf und gewähren so einen außergewöhnlichen Einblick in das Leben eines Mannes, der auch außerhalb der Bühne eine Legende war.

IMAGO / Newscom / AdMedia Ozzy Osbourne, Sänger

Getty Images Kelly, Ozzy und Sharon Osbourne, 2019

Getty Images Ozzy Osbourne, Rockmusiker